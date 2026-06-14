فيديو متداول لـ إمام عاشور في المونديال يثير تفاعلاً واسعًا بسبب طريقة قراءته رسالة مدربه السابق

أثار اللاعب إمام عاشور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لكأس العالم، وهو يقرأ رسالة موجهة إليه من مدربه السابق.

وخلال الفيديو، بدا إمام عاشور مترددًا أثناء قراءة الرسالة المكتوبة باللغة العربية، وهو ما لفت انتباه المتابعين وأثار موجة واسعة من التعليقات على منصات التواصل.

وانقسمت آراء الجمهور حول المقطع؛ إذ رأى البعض أن التلعثم أثناء القراءة أمر طبيعي ولا يستدعي الانتقاد، بينما اعتبر آخرون أن طريقة قراءته أثارت تساؤلات بشأن مستواه التعليمي، لتتحول اللقطة إلى حديث واسع بين رواد السوشيال ميديا