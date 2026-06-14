الفيفا ينشر فيديو مؤثر لـ إمام عاشور ورسالة خاصة من مدربه نشأت فتحي

قام الموقع الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” الخاص ببطولة كأس العالم 2026 بنشر فيديو مؤثر عن إمام عاشور نجم الأهلي والمنتخب.

وقام الموقع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” بنشر فيديو وهو يقرأ خطاب له من نشات فتحي مدربه السابق بقطاع الناشئين.

وقام نشأت فتحي بتذكير عاشور بموقف صعب حدث له اثناء تدريبه بقطاع الناشئين حيث قام احد المدربين الأجانب بالسخرية منه واتهمه بالأنانية

وتابع نشأت فتحي أن إمام عاشور لم يخيب ظنه مطلقا وأثبت للجميع أنه لاعب مميز ويمتلك امكانيات مميزة وسيحقق المزيد من البطولات مع الأهلي والمنتخب