تعادل تاريخي لقطر أمام سويسرا.. وأول نقطة له في كأس العالم

أشاد الإعلامي خالد طلعت بمنتخب قطر بعد تعادله المثير أمام سويسرا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026.

منتخب قطر

وقال خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مليوووووووون مبروووووووووووك لمنتخب قطر الشقيق، التعادل القاتل والثمين والتاريخي مع منتخب سويسرا القوي بهدف قاتل في الدقيقة 95 في الثانية الأخيرة من عمر المباراة لتقتنص قطر أول نقطة في تاريخها في كأس العالم.”

ونجح المنتخب القطري في خطف التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، ليحصد أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.