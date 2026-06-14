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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يُخطّط لتحصين خوان بيزيرا بعقد جديد رغم استمرار عقده لموسمين

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يستهدف تمديد عقد خوان بيزيرا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على اللاعب من الإغراءات الخارجية، خاصة في ظل اعتباره أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

وأضاف “الغندور” عبر برنامج ستاد المحور، أن إدارة الزمالك تدرك أن عقد بيزيرا مازال يتبقى فيه موسمين بعد انتهاء موسم واحد من مدة التعاقد الحالية، وأن ملف التجديد لا يمثل أولوية زمنية ملحة في الوقت الراهن، إلا أن التحرك يأتي ضمن سياسة جديدة يتبناها النادي لتأمين عقود نجومه وعناصره المؤثرة مبكرًا.

واختتم: "تسعى الإدارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى ضمان الاستقرار الفني للفريق، ومنع الدخول في ضغوط تفاوضية مستقبلية مع اللاعبين الأساسيين مع اقتراب نهاية عقودهم".

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