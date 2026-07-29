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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون يزور مديرية أمن بورسعيد ويهنئ وائل رشدي بتوليه مهام منصبه

أبو ليمون يزور مديرية أمن بورسعيد ويهنئ اللواء وائل رشدي بمناسبة توليه مهام منصبه مديرًا الأمن
أبو ليمون يزور مديرية أمن بورسعيد ويهنئ اللواء وائل رشدي بمناسبة توليه مهام منصبه مديرًا الأمن
محمد الغزاوى
نتيجة الثانوية العامة 2026

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مديرية أمن بورسعيد، حيث قدم التهنئة إلى اللواء وائل رشدي بمناسبة توليه مهام منصبه مديرًا لأمن بورسعيد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد.

أبو ليمون يزور مديرية أمن بورسعيد ويهنئ اللواء وائل رشدي بمناسبة توليه مهام منصبه مديرًا الأمن

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، اعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن، بما يسهم في تحقيق الانضباط ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء وائل  رشدي مدير أمن بورسعيد، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بورسعيد على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية، بما يحقق أمن واستقرار المحافظة ويلبي تطلعات المواطنين.

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