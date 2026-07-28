محافظ بورسعيد يوجّه بإعادة إحياء حديقة مهجورة بحي الزهور | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد إحدى الحدائق المهجورة بحي الزهور، حيث وجه بإعداد تصور متكامل لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل، بما يخدم المواطنين ويحقق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، في إطار خطة المحافظة لزيادة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ورافق المحافظ خلال جولته بحي الزهور الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور

محافظ بورسعيد يتابع جهود النظافة وإزالة الإشغالات بأحد المناطق بحي الضواحي

كما تابع محافظ بورسعيد ، خلال جولته بحي الضواحي، جهود النظافة وإزالة الإشغالات بأحد المناطق، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة، للحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين

ورافق المحافظ خلال جولته بحي الضواحي الأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والأستاذة لمياء الجيار مدير إدارة الرصد البيئي، حيث أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمختلف القطاعات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي ملاحظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد