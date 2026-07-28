محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مركز بورسعيد للأشعة المقطعية ودخوله الخدمة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية غير المستغل، للوقوف على حالته الحالية وبحث آليات سرعة رفع كفاءته والاستفادة منه في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة استغلال المبنى لتعزيز المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المبنى وتجهيزه تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين

ووجه المحافظ بأهمية التنسيق الكامل بين فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والجهات التنفيذية المختصة، لوضع خطة زمنية محددة للانتهاء من أعمال التطوير والتجهيز، مع تذليل أي معوقات قد تعرقل سرعة التنفيذ، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المنشآت الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي، والعمل على رفع كفاءة المنشآت الطبية والتوسع في الخدمات العلاجية، بما يواكب منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأبناء بورسعيد