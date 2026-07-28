بورسعيد.. تشكيل لجنة من نقابة المهندسين لمتابعة تنفيذ 127 مشروعًا بالمحافظة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والجهات التنفيذية المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف الأحياء، والوقوف على نسب الإنجاز والتأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

خطة مرحلية لصيانة كشافات الإنارة القديمة بالمجلس المحلي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام ، والأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، ورؤساء الأحياء،والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بتوزيع كشافات الإنارة الجديدة مركزيًا على جميع الأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل حي وذلك من خلال خطة تنفيذية مرحلية تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من منظومة الإنارة ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية.

كما وجه المحافظ بإعداد خطة مرحلية لإعادة صيانة كشافات الإنارة القديمة داخل المجلس المحلي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وترشيد النفقات، ودعم منظومة الإنارة بالمحافظة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة عدم إزالة أعمدة الإنارة الجديدة أثناء تنفيذ المشروعات من جانب الشركات المنفذة أو المقاولين حفاظًا على المال العام ومنع إهدار الموارد.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ومراجعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع ومطابقته مع المشروعات المسندة من جهات الإشراف المختلفة مع سرعة الإبلاغ عن أي توقف في الأعمال أو غياب للمقاولين أو الشركات المنفذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما وجه رؤساء الأحياء بمتابعة الأداء اليومي للمشروعات الواقعة بنطاق كل حي، وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن معدلات التنفيذ الفعلية والمعوقات إن وجدت وموقف كل مشروع بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المتابعة.

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة تضم مهندسين متخصصين من نقابة المهندسين تتولى متابعة تنفيذ 127 مشروعًا جاري تنفيذها بالمحافظة، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.