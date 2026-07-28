الأهلي لم يطلب زيادة الأندية وقصة رفع العميد علم فلسطين.. تصريحات أبو ريدة بعد إنجاز الفراعنة المونديالي

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في حلقة اليوم من برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”، وتحدث أبو ريدة عن مشاركة الفراعنة في المونديال وملف أعداد الأندية المشاركة في أبطال أفريقيا.

الفراعنة في المونديال

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ما حققه المنتخب المصري في كأس العالم 2026، والتأهل إلى دور الـ16، هو توفيق من الله، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان يشعر بأن ما بين استقالته عام 2019 وما تحقق في 2026 يمثل إعادة اعتبار له.

وأضاف، : "مش بحسبها كده، من كرم ربنا برضه أن تأهل المنتخب المصري في 2018 و2026 حدث أثناء وجودي في منصب رئيس الاتحاد، وهذا أمر أعتز به، والأهم بالنسبة لي في عودتي إنجاز الكثير من المشروعات، وبالفعل حدث وأنجزنا جزءًا كبيرًا منها."

وعن الفارق بين نسختي كأس العالم 2018 و2026 من حيث أداء المنتخب واستعدادات الاتحاد، قال: "بالفعل هناك فارق بينهما، ففي نسخة روسيا كانت المرة الأولى بعد غياب 28 سنة، وبالتالي كانت هناك نواقص في الخبرات، خاصة أن اختيار المعسكر كان بالقرعة، والكثيرون حجزوا المعسكرات قبل تأهل المنتخب المصري، وبعد انتهاء التصفيات والتأهل كان الترتيب متأخرًا لضبط المعسكر بالشكل المناسب، مقارنة بنسخة 2026، حيث حدث التأهل مبكرًا، وكانت هناك فرصة للاستعداد."



وتابع: "أنا سعيد بالإجراءات التي سبقت نسخة كأس العالم 2026، مافيش حاجة جت بالصدفة، والولايات المتحدة كانت قارة كبيرة، وكنا هنلعب ما بين كندا والولايات المتحدة، وبالتالي اللوجستيات كانت صعبة، ولكن قمنا بالترتيب مبكرًا، وأوفدنا بعثة قبلها بستة أشهر، ولم يتركوا تفصيلة إلا واهتموا بها.

شكرا الرئيس السيسي

أشاد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاستعدادات اللوجستية التي سبقت كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الاتحاد بدأ الإعداد للبطولة مبكرًا، من خلال إيفاد بعثة قبل انطلاق المنافسات بستة أشهر، لضمان جاهزية جميع الترتيبات.



وأضاف، ": "الاستعدادات كانت مكثفة ولم تترك أي تفصيلة."

وأشار إلى أن نجاح المنتخب لم يكن نتيجة جهود اللاعبين والجهاز الفني فقط، وإنما جاء أيضًا بفضل عمل عدد كبير من الأفراد خلف الكواليس، قائلاً: "فيه أبطال كتيرة كانت خلف الكواليس، وشعرت بالسعادة أنهم كانوا موجودين في تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أكبر حد حتى الطباخ."



وتابع: "عملوا مجهود كبير، ولهم دور كبير، وبشكر الرئيس على تكريمه لهذا العدد الكبير، حيث كرم الجميع بما يشمل الإداريين والعمالة، حتى الطباخ، والكل شعر بالفخر والسعادة وأن مجهوده تُوِّج."

واختتم قائلاً: "أنا سعيد بالإجراءات التي سبقت نسخة كأس العالم 2026، مافيش حاجة جت بالصدفة، والولايات المتحدة كانت قارة كبيرة، وكنا هنلعب ما بين كندا والولايات المتحدة، وبالتالي اللوجستيات كانت صعبة، ولكن قمنا بالترتيب مبكرًا، وأوفدنا بعثة قبلها بستة أشهر، ولم يتركوا تفصيلة إلا واهتموا بها.



مقترح زيادة عدد الأندية في أبطال أفريقيا

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المقترح المصري الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لم يكن طلبًا مفاجئًا، وإنما سبقه نقاش مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم على مستوى البطولات القارية والدولية.

وأضاف،، أن العالم يشهد تطورات مستمرة في أنظمة المسابقات، قائلاً: "العالم كله بيتغير."



وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 من 32 إلى 48 منتخبًا، كما يجري حاليًا دراسة تعديل جديد يقضي بزيادة العدد إلى 64 منتخبًا في النسخ المقبلة.



وأكد أبو ريدة أن مقترحه بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جاء في ضوء التطورات التي تشهدها القارة، قائلاً: "أنا في طلبي الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جاء في ضوء التطورات التي تشهدها إفريقيا. صحيح بعض الدول لديها نادٍ واحد، لكن الفترة الماضية شهدت منطقة شمال إفريقيا وجود أندية كثيرة في تلك الدول حققت إنجازات، وأنا ممثل لمنطقة الشمال، ليس كمصري فقط، أتحدث عن تونس والجزائر والمغرب ومصر وكل دول الشمال."



وأضاف: "لم أكن أتحدث عن مصر فقط، وهذا أحدث لبسًا."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كان البعض يرى أن طرح المقترح في هذا التوقيت جاء مجاملة لجماهير الأهلي الغاضبة، قال: "أنا أعمل لمصلحة الكرة المصرية، ومن مصلحتها أن يكون هناك أكثر من نادٍ في السوق الأفريقي ولديه فرص لتمثيل مصر، سيكون هذا أمرًا جيدًا، وليس مصر فقط، بل كل دول الشمال التي أعجبها المقترح وأشادت به."

وكشف أبو ريدة أن المقترح كان محل دراسة بالفعل، إلا أن بعض الدول الأفريقية عارضته، لإدراكها قوة أندية شمال أفريقيا وفرصها الكبيرة في المنافسة وفقًا للتصنيف، قائلاً: "كان فيه معارضات من تلك الدول."

ولفت إلى أن المقترح بدأ يُدرس بشكل جدي من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي، إلا أن اعتراض بعض الدول دفع الاتحاد إلى إحالته للجان المختصة، قائلاً: "إحالته للجان لا يعني انتهاؤه، ولكن يخص ترتيبات لوجستية تخص القارة ككل، ومن ثم يتم العمل عليه، ولكن سيتم إرجاؤه للسنة القادمة بسبب ضيق الوقت.

مفيش طلب من الأهلي

نفى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يكون المقترح المصري الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جاء بناءً على طلب من النادي الأهلي أو رئيسه الكابتن محمود الخطيب.



وأكد، ، أن توقيت طرح المقترح جاء بعد الأداء المميز الذي قدمته المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، قائلاً: "الطلب حصل بعد سبع أو ثمانية أيام من كأس العالم، ارتأيت أن التوقيت مناسب لهذا المطلب عشان نغير ونتطور، خاصة بعد الأداء الحسن الذي قدمته المنتخبات الأفريقية في مونديال 2026."



وكشف أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان يرتب لعقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء البطولة، ودار بينهما نقاش حول الملفات الجديدة التي يمكن طرحها، قائلاً: "ده موجود في العالم كله، حتى أوروبا بقت تلعب في بطولات كتيرة جدًا، ويجب أن نواكب العصر."



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن شعور جماهير الأهلي بأنها تلقت انطباعًا بقرب الموافقة على المقترح قبل إحالته إلى اللجان، وما إذا كان ذلك تزامن مع اعتماد الرخصة الأفريقية لنادي الزمالك، قال: "أنا بسمع الكلام ده بضحك، لما بشتغل بشتغل للمستقبل ومش ببص تحت رجلي، ولما بتيجي فرصة نتقدم بها لأنديتنا لن أتأخر، ومالوش علاقة برخصة الزمالك، لأنه ببساطة قواعد الرخصة، سواء زي ما الناس بتفكر إني بسهل أو بصعب، إحنا بنقدم الحالة كما هي، والاتحاد الأفريقي وحده هو صاحب القرار."



وأوضح أن نادي الزمالك بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لإنهاء الملفات المطلوبة للحصول على الرخصة الأفريقية، قائلاً: "كان عنده 18 مشكلة، وحلها."



وعن المبالغ التي سددها النادي لإنهاء ملف الرخصة، قال: "مش متذكر الرقم، والنادي حل مشاكله، وآخر شيك قام بسداده كان يوم 24 يوليو الجاري، وصادف يوم جمعة، لأن آخر يوم لاستقبال أوراق الرخصة على السيستم كان يوم 25 يوليو، وكل أوراقه قُبلت من الاتحاد الأفريقي بعد نص ساعة."



وردا على سؤال الحديدي : هل تدخل هاني أبو ريدة لمد غستثنائي لموعد تقديم كافة اوراق الرخصة قال : لجنة التراخيص الموجودة كانت عاوزه تاخد وقتها وتقدمت طلب مع بعض الدول أنهم ياخروا المهلة اسبوع لكن الطلب رفض والاتحاد الافريقي تمسك بتاريخ 25 يوليو لانهاء الرخص

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، حديثها لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، قائلة :" ترامب رجع مهاجم كان مطرود في المونديال ولعب".



ورد هاني أبو ريدة، مازحا:" ترامب يعمل اللي هو عايزه خلينا إحنا ماشيين كويس.. لكن دي علامة استفهام كبيرة ".

شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة



دافع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قرار تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد، نافيًا أن يكون الاختيار جاء وفق مبدأ "أهل الثقة" فقط، مؤكدًا أنه يجمع بين "الثقة والخبرة" في آن واحد، مشيرًا إلى أن دور المدير الفني للاتحاد يرتبط بجميع الملفات الخاصة بمنتخبات الناشئين والمراحل السنية.



وأضاف، ": "لو راجعنا السيرة الذاتية لشوقي غريب في الناشئين، هو يمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية."



وأوضح أبو ريدة أن تعيين شوقي غريب في منصب المدير الفني للاتحاد جاء نتيجة نجاحاته الكبيرة، سواء كلاعب أو كمدرب، مؤكدًا أن طبيعة المنصب تقوم على التخطيط للمستقبل والاهتمام بالمراحل السنية، وليس تدريب المنتخب الأول.



وأشار إلى أن شوقي غريب كان لاعبًا دوليًا كبيرًا، ويتمتع بكفاءة عالية، مستندًا إلى نجاحاته مع منتخب الشباب، وفي مقدمتها الحصول على برونزية كأس العالم تحت 20 عامًا عام 2001، والفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب عمله لسنوات ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسن شحاتة خلال الجيل الذهبي.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن دور المدير الفني للاتحاد هو دور تنظيمي وتنسيقي بين مختلف المنتخبات الوطنية، لافتًا إلى أن التعيينات الأخيرة داخل الاتحاد، سواء لشوقي غريب مديرًا فنيًا أو عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، جاءت استنادًا إلى ما يمتلكانه من خبرات وكفاءة وسجل طويل في العمل الكروي.

وشدد أبو ريدة على أن المدير الفني لاتحاد الكرة يتولى مسؤولية إعادة تقييم اللاعبين، والإشراف على إعداد المنتخبات وتنظيم مسابقات المراحل السنية بالصورة المطلوبة، إلى جانب مسؤوليته المباشرة عن الجوانب الإدارية والخبرات الفنية المرتبطة بهذا المنصب.

وأوضح أن نجاح المنتخب الوطني في كأس العالم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن كان أحد الأسباب التي دفعت اتحاد الكرة إلى تغيير توجهه والاعتماد على مدير فني مصري للاتحاد، قائلاً: "نجاح المنتخب في كأس العالم، تحت قيادة المدرب حسام حسن، ساهم في تغيير فكر الاتحاد نحو تعيين مدير فني مصري للاتحاد."



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما يراه البعض من ميله إلى الاستعانة بالمقربين منه، مستشهدة بتجربة حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني، أكد أبو ريدة أن حلمي طولان لا يتحمل مسؤولية الخروج المبكر من بطولة كأس العرب، موضحًا أن السبب الرئيسي كان ضيق الوقت المتاح لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل البطولة.

عصام عبد الفتاح

وعن اختيار عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، أوضح أبو ريدة أن تجربة أوسكار رويز أسهمت في الدفع بعناصر جديدة داخل منظومة التحكيم المصري، إلى جانب نجاح طاقم تحكيم مصري في المشاركة لأول مرة في كأس العالم.

وفيما يتعلق بما يثار حول خلافات عصام عبد الفتاح مع النادي الأهلي وأن إعادة أختياره تمثل إستفزازا لجماهير النادي " الاهلي " ، أكد أن اختياره جاء استنادًا إلى خبراته وكفاءته، ولا يصح تصوير الأمر على أنه موجه ضد النادي الأهلي، الذي تربطه علاقة قوية باتحاد الكرة، مع احتمال وجود اختلاف في وجهات النظر.



وأشار إلى أن عصام عبد الفتاح سبق له إدارة لجنة الحكام في الإمارات وسوريا، ويمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، إلى جانب علاقاته المتميزة داخل الاتحادين الإفريقي والدولي.

وشدد أبو ريدة على أن اتحاد الكرة يمتلك خطة واضحة لتطوير منظومة التحكيم، تقوم على الاستمرار في الدفع بعناصر جديدة والاستعانة بوجوه شابة، مشيدًا بما قدمه طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر، خاصة بعد ظهوره بمستويات مميزة في كأس العالم الأخيرة.

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّ سر الاستمرار والنجاح في العمل الرياضي يكمن في الالتزام بالعدل والحياد، وقال باللهجة الدارجة: «بصي إنتي أولاً لما تكوني قاعدة في مكان متبقيش مغرضة، مهم جدًا جدًا يا لميس إنك تكوني "فير" (عادلة) وإنتي قاعدة في المكان اللي بتشتغلي فيه».



وأوضح أنه قبل انضمامه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2004، كان قد أمضى 14 عامًا في العمل داخل اتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أنه خلال تلك الفترة قدم الكثير من الجهد، وقال: «كنت حاسس إني أدّيت شغل كتير جدًا في الفترة دي وطلعت لاعيبة كتير وعملت شغل كتير»، مشيرًا إلى أن وجود ممثل لمصر داخل الاتحاد الأفريقي كان أمرًا مهمًا في ذلك الوقت.

واستعاد أبو ريدة، ، ذكرياته مع الراحل الكابتن محمود الجوهري، موضحًا أنه كان يتمتع بأسلوب خاص في الحديث، وقال باللهجة الدارجة: «يمكن حد كنا بنتكلم فيها بنضحك، فبيقول لي إنت كويس بقيت في المطبخ، إنت فاكر؟».

وتابع، أن الجوهري كان يمازحه بقوله: «إنت فاكر لما كنا بندور على واحد صاحب السواق بتاع فرح قدّه؟ يعني مش بقى واحد جوه المطبخ... إنت زعلان ليه، ده إنت عملت حاجة إن إنت تبقى موجود».

وأكد أن هذه الكلمات تركت أثرًا كبيرًا لديه، لأنها كانت تعبر عن أهمية الوصول إلى موقع مؤثر بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد.

مباراة الجلابية

وكشف المهندس هاني أبو ريدة أن الفترة التي أعقبت عام 2010 شهدت العديد من التدخلات التي قام بها شخصيًا للحفاظ على استقرار الكرة المصرية، مؤكدًا: «"يعني المثال لما حصل لما حصل إن الناس دخلت الملعب في مباراة الأهلي، ثم مباراة الجلابية، والكلام ده فيه إيقاف سنتين لم يحدث».

وأشار، إلى أن تلك الأحداث كانت قد تؤدي إلى إيقاف الكرة المصرية لمدة عامين، إلا أن ذلك لم يحدث. وأضاف أن تغيير مواعيد المباريات والملاعب كان يتم أحيانًا قبل 12 يومًا، بل وفي بعض الحالات قبل يوم واحد فقط.

وأوضح، أن هذه الإجراءات كانت تتم في ظل ظروف صعبة، وأن العلاقة الطيبة مع الاتحاد الأفريقي ساهمت في تجاوز كثير من الأزمات، لأن مسؤولي الاتحاد كانوا يتفهمون الظروف ويوافقون على الحلول المطروحة.

وأشار أبو ريدة إلى أن هناك أيضًا «أشياء كتيرة جدًا تخص النادي الأهلي والزمالك في بطولات أفريقيا كان ليّ دور كبير فيها جدًا جدًا»، مؤكدًا أنه لم يكن يعلن عن هذه التدخلات لأنها ليست من صميم دوره، وقال: «مفيش حد لا تعلن، لإن ده مش دورك، إنت دورك تمثل أفريقيا ككل، إنما كتير الواحد كان بيقدر يساعد على قد ما يقدر»، مشددًا على أن هدفه كان دائمًا خدمة الكرة المصرية والأفريقية بعيدًا عن الأضواء.

كواليس مشاركة الزمالك في دوري الأبطال

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس ملف تراخيص الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن لجنة التراخيص وعددًا من الاتحادات الوطنية في القارة طلبوا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تمديد مهلة استكمال ملفات التراخيص، إلا أن الطلب قوبل بالرفض واصر الاتحاد على تاريخ 25 يوليو كموعد نهائي ، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كان قد تدخل لمد استثنائي لموعد تقديم جميع أوراق الرخصة.

وأوضح، أن نادي الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل استيفاء جميع متطلبات الرخصة، حيث نجح في إنهاء 18 قضية كانت تعوق حصوله عليها.



وأضاف أن آخر دفعة مالية سددها النادي بلغت مليوني دولار، وتم تحويلها إلى الاتحاد المصري يوم 24 يوليو، وهو اليوم الأخير لاستقبال المستندات عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

وأشار أبو ريدة إلى أن جميع أوراق الزمالك قُبلت قبل غلق المهلة المحددة، وبعد نحو نصف ساعة فقط أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بمنح النادي الرخصة الإفريقية.

وأكد أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح المعمول بها، دون أي استثناءات أو تدخلات، وأن الكلمة الأخيرة في هذا الملف كانت دائمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باعتباره الجهة المختصة باعتماد تراخيص الأندية المشاركة في المسابقات القارية.



قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّه قدم العديد من الإنجازات التي لم تحظَ بالقدر الكافي من التقدير، موضحًا أنه كان أول رئيس لجنة منظمة من القطاع الأهلي يتولى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006، وهي بطولة وصفها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر.



وأضاف: «أنا كنت أول واحد من القطاع الأهلي يعمل بطولة أفريقيا 2006 رئيس لجنة منظمة لم تحدث في تاريخ مصر»، مشيرًا إلى أنه أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء تعهده بإعادة الجماهير والعائلات إلى المدرجات.

وأضاف أبو ريدة، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «قلت في مجلس الوزراء أنا هرجع الجماهير المصرية والعائلات ورجع». وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف سأله: «إنت البنود كلها متأكد تعملها، هترجع العائلات إزاي؟»، مؤكدًا أنه نجح بالفعل في تنفيذ هذا الوعد.

وأوضح أبو ريدة أن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل في العمل الرياضي بعيدًا عن الأضواء، وقال: «حاجات كتير بتتعمل الناس مش حاسة بيها»، مرجعًا ذلك إلى أنه لا يفضل الظهور الإعلامي، وأضاف: «أنا لا بحب الإعلام أظهر»، لافتًا إلى أن هذا اللقاء هو أول حوار إعلامي يجريه منذ خمس سنوات.

وواصل: «ده بقالي خمس سنين أول مرة أعمل إنترفيو»، مؤكدًا، أن لديه قناعة راسخة بأن بعض العاملين في المجال الرياضي يعتمدون على الظهور الإعلامي أكثر من الإنجاز، بينما يرى أن «اللي لما تشتغل على الأرض متبقاش فاضي تحكي»، في إشارة إلى أن العمل الميداني يجب أن يكون الأولوية.

الخطيب عشرة عمر

وتحدث المهندس هاني أبو ريدة عن علاقته برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مؤكدًا أنها علاقة أخوية تمتد لعقود طويلة ولم تتأثر بأي خلافات رياضية. وقال: «الخطيب عشرة عمري، ودايمًا لما نختلف أنا وهو في حاجة يقولي إحنا يا ابني أصحاب 50 سنة»، مشددًا على أن العلاقة بينهما لا تزال قوية، وأضاف: «لا لا إزاي ده أخويا»، كما نفى وجود أي تأثير للخلافات المتعلقة بالمباريات أو بطلبات الاستعانة بتحكيم أجنبي أو أي ملفات أخرى.

وأردف: «لا لا ولا ليها علاقة، أصحاب وإخوات»، موضحًا أن الخلافات داخل كرة القدم أمر طبيعي، لكنها لا تمتد إلى العلاقات الشخصية، واختتم حديثه بقوله: «الكورة شيء والخلافات إنما العلاقة الشخصية بالعكس أكتر من إخوات أهلي يعني، هو ولا أخويا الكبير يعني كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة

حسام حسن وعلم فلسطين

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّ رفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن العلم الفلسطيني جاء بصورة تلقائية، موضحًا أن الواقعة لم تكن مخططة: «هو حسام عملها تلقائية الحقيقة»، وأضاف أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتخذ أي إجراء.



وأضاف أبو ريدة، : «والله ما جاية الأيام ماحناش عارفين لسه». وأشار إلى أن العقوبات، إذا صدرت، تكون وفقًا للوائح المطبقة على جميع المنتخبات، وقال: «هي بتيجي في حزمة عقوبات لكل المشتركين حسب بقى... الإنذار بتاخد عليه، لو في طرد ده كل العالم يعني بياخد كده في اللائحة مش من عندهم يعني»، مؤكدًا أنه حتى الآن «ماعتقدش في حاجة... ربنا يستر مفيش حاجة ظهرت لسه».



وأوضح أبو ريدة أن إحدى السيدات الفلسطينيات ألقت العلم باتجاه حسام حسن، وقال: «هو واحدة فلسطينية رمت العلم... هو تلقائياً الراجل شال العلم»، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللوائح تمنع إدخال الجوانب السياسية أو العنصرية في كرة القدم، وأضاف: «العلم طبعاً وإنتي عارفة إن ممنوع إن جزء السياسي أو العنصري يتدخل».

وفي الوقت نفسه، أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل حاليًا على مشروع جديد لتطوير اللعبة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بعد لقاء فخامة الرئيس، وقال: «أنا شايف المرحلة الجاية في اهتمام كبير بعد مقابلة فخامة الرئيس وإن إحنا شغالين حالياً على مشروع جديد»، معربًا عن أمله في أن توفر الدولة ما يحتاجه المشروع من بنية تحتية، لما سيكون لذلك من مردود إيجابي على مستقبل الكرة المصرية.

وأشار المهندس هاني أبو ريدة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال لقاءات سابقة تناولت ملف الناشئين، على أهمية عدم التسرع في انتظار النتائج، موضحًا أن الرئيس قال: «يا جماعة المشروع أنا عارف المشروع بياخد وقت يعني عشان يبقى عندك نتائج مستعجلش، اشتغل صح والنتائج جاية».

وأضاف أن الرئيس كرر الرسالة نفسها خلال لقاء خاص بمناسبة جولة كأس العالم، مؤكدًا ضرورة تنفيذ مشروع مدروس والعمل عليه حتى تتحقق النتائج المرجوة. كما أعرب أبو ريدة عن أمله في أن يمتلك اللاعبون المصريون الطموح للاحتراف الخارجي، وأن يتحلوا بالصبر والقدرة على الاستمرار.

وقال: «أتمنى طبعاً... إن ولادنا يكون عندهم الطموح إن يلعبوا برة ويبقى عنده جلد ومايجيش هوم سكنس ويكمل»، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يخوض تجربة الاحتراف في الخارج يحصل على مستوى تدريبي أعلى.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد شكّل لجنة متخصصة، تحظى باهتمام من مجلس الوزراء، لمتابعة اللاعبين المصريين في الخارج، مؤكدًا: «حالياً إحنا عندنا لجنة مشكلة وحتى في اهتمام من مجلس الوزراء فيها إنه بنتابع كل ولادنا المصريين في الخارج».



وأوضح أن هناك مجموعة من اللاعبين أصحاب الأصول المصرية في الفئة العمرية من 17 إلى 18 عامًا تتم متابعتهم باستمرار، معربًا عن أمله في أن يمثلوا إضافة قوية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وقال: «على الله يكونوا إضافة لينا في المرحلة الجاية إن شاء الله».

كواليس مباراة مصر والأرجنتين



كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، كواليس حديثه مع مسؤولي الاتحاد الدولي بشأن هدف منتخب مصر الملغي خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026.



وقال أبو ريدة إن هدف منتخب مصر في مباراة الأرجنتين كان، من وجهة نظره، أحد أفضل أهداف البطولة، مشيرًا إلى أنه تحدث بشأنه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأضاف، : "كنت أتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي في نهائي كأس العالم، وقلت له إن أفضل هدف في تاريخ البطولة هذا العام، من وجهة نظري، هو هدف مصر الملغي أمام الأرجنتين، فرد قائلًا: والله معك حق".



كما كشف أبو ريدة عن حديث دار بينه وبين الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال المباراة النهائية، قائلًا: "لم أكن قد رأيته منذ بداية البطولة، وعندما قابلني قال لي: سنجلس سويًا وأشرح لك كل شيء".



وتابع: "قلت له وقتها: الميت اندفن.. أنت هتشرح لي إيه؟ أنا مستاء جدًا"، لافتًا إلى أن علامات الحرج كانت واضحة على وجه كولينا لحظة لقائهما.



وأكد أبو ريدة أن التحضيرات التي سبقت كأس العالم كانت على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المنتخب خاض مباريات ودية قوية أمام السعودية وروسيا والبرازيل، بالإضافة إلى إسبانيا بطلة العالم، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.



وأضاف أن لاعبي المنتخب لم يكونوا منشغلين بمواجهة ليونيل ميسي، موضحًا أنه بعد نهاية مباراة الأرجنتين شاهد الجميع يطلب قميص محمد صلاح.



ونفى ما تردد بشأن حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مباراة مصر والأرجنتين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث.

وشدد على أن المنتخب تعرض لظلم تحكيمي في مباراته أمام الأرجنتين، قائلًا: "التحكيم ظلمنا في لعبتين خلال مباراتنا مع الأرجنتين، ولا أريد الحديث عنهما".



وأضاف أن ردود الفعل العالمية بعد المباراة كانت متعاطفة مع المنتخب المصري، قائلًا: "العالم أجمع كان ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم بسبب ما حدث في مباراة مصر".



وأوضح أن الاتحاد المصري لم يتقدم باحتجاج رسمي على أحداث المباراة، وإنما اكتفى بتقديم ملاحظة، مشيرًا إلى أن: "الاحتجاج على قرار تحكيمي في مباراة انتهت لا يجوز".



وأكد مجددًا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر بأن هدف زيكو الملغي أمام الأرجنتين كان من أجمل أهداف كأس العالم 2026، كما أشار إلى أن رئيس لجنة الحكام بـ"فيفا" حاول شرح القرارات التحكيمية الخاصة بالمباراة، إلا أنه رد عليه قائلًا: "الميت اتدفن".



ونفى أبو ريدة صحة ما تردد بشأن استمرار منتخب الأرجنتين في البطولة لأسباب تسويقية، مؤكدًا أن هذا الحديث غير صحيح.

وعن المدير الفني للمنتخب، حسام حسن، كشف أبو ريدة أنه قال له: "أنا زعلان منك علشان كان نفسي أشتغل معاك من زمان".



وأضاف أن الجهاز الفني نجح في تقديم حسام حسن بصورة مختلفة، قائلاً: "قدمت حسام حسن بشكل جديد وشخصية هادئة"، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية كبيرة، ومضيفًا: "لو حسام حسن بتاع حماس فقط كنت استعنت بمغني"، مشددًا على أنه مدرب متميز ويملك فنيات جيدة.



واختتم بالتأكيد على أن لاعبي المنتخب كانوا يحصلون على مكافآت الفوز فور انتهاء كل مباراة، في إطار سياسة تحفيزية اتبعها الاتحاد طوال مشوار المنتخب في كأس العالم.