أبو ريدة: رفع حسام حسن علم فلسطين في المونديال كان تلقائيا وليس مخططا

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّ رفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن العلم الفلسطيني جاء بصورة تلقائية، موضحًا أن الواقعة لم تكن مخططة: «هو حسام عملها تلقائية الحقيقة»، وأضاف أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتخذ أي إجراء.



وأضاف أبو ريدة، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «والله ما جاية الأيام ماحناش عارفين لسه». وأشار إلى أن العقوبات، إذا صدرت، تكون وفقًا للوائح المطبقة على جميع المنتخبات، وقال: «هي بتيجي في حزمة عقوبات لكل المشتركين حسب بقى... الإنذار بتاخد عليه، لو في طرد ده كل العالم يعني بياخد كده في اللائحة مش من عندهم يعني»، مؤكدًا أنه حتى الآن «ماعتقدش في حاجة... ربنا يستر مفيش حاجة ظهرت لسه».



وأوضح أبو ريدة أن إحدى السيدات الفلسطينيات ألقت العلم باتجاه حسام حسن، وقال: «هو واحدة فلسطينية رمت العلم... هو تلقائياً الراجل شال العلم»، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللوائح تمنع إدخال الجوانب السياسية أو العنصرية في كرة القدم، وأضاف: «العلم طبعاً وإنتي عارفة إن ممنوع إن جزء السياسي أو العنصري يتدخل».

وفي الوقت نفسه، أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل حاليًا على مشروع جديد لتطوير اللعبة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بعد لقاء فخامة الرئيس، وقال: «أنا شايف المرحلة الجاية في اهتمام كبير بعد مقابلة فخامة الرئيس وإن إحنا شغالين حالياً على مشروع جديد»، معربًا عن أمله في أن توفر الدولة ما يحتاجه المشروع من بنية تحتية، لما سيكون لذلك من مردود إيجابي على مستقبل الكرة المصرية.

وأشار المهندس هاني أبو ريدة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال لقاءات سابقة تناولت ملف الناشئين، على أهمية عدم التسرع في انتظار النتائج، موضحًا أن الرئيس قال: «يا جماعة المشروع أنا عارف المشروع بياخد وقت يعني عشان يبقى عندك نتائج مستعجلش، اشتغل صح والنتائج جاية».

وأضاف أن الرئيس كرر الرسالة نفسها خلال لقاء خاص بمناسبة جولة كأس العالم، مؤكدًا ضرورة تنفيذ مشروع مدروس والعمل عليه حتى تتحقق النتائج المرجوة. كما أعرب أبو ريدة عن أمله في أن يمتلك اللاعبون المصريون الطموح للاحتراف الخارجي، وأن يتحلوا بالصبر والقدرة على الاستمرار.

وقال: «أتمنى طبعاً... إن ولادنا يكون عندهم الطموح إن يلعبوا برة ويبقى عنده جلد ومايجيش هوم سكنس ويكمل»، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يخوض تجربة الاحتراف في الخارج يحصل على مستوى تدريبي أعلى.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد شكّل لجنة متخصصة، تحظى باهتمام من مجلس الوزراء، لمتابعة اللاعبين المصريين في الخارج، مؤكدًا: «حالياً إحنا عندنا لجنة مشكلة وحتى في اهتمام من مجلس الوزراء فيها إنه بنتابع كل ولادنا المصريين في الخارج».



وأوضح أن هناك مجموعة من اللاعبين أصحاب الأصول المصرية في الفئة العمرية من 17 إلى 18 عامًا تتم متابعتهم باستمرار، معربًا عن أمله في أن يمثلوا إضافة قوية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وقال: «على الله يكونوا إضافة لينا في المرحلة الجاية إن شاء الله».