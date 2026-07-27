قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعلن اسم استاده الجديد بعد توقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الشرق الأوسط
تسريب جديد.. القميص الثالث لريال مدريد يظهر للبيع قبل الإعلان الرسمي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟
ريال أوفييدو يتمسك ببقاء هيثم حسن ويرفض عرضًا فرنسيًا
موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام
ماذا كان يفعل رسول الله قبل النوم كل ليلة؟.. 16 عملا لا تفوتهم
اهتمام حكومي واضح بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة | تفاصيل مهمة
استثمارات صينية تهدد مرسيدس .. مشروع قانون أمريكي ينذر بمنع بيع بعض سياراتها
ترامب : سنهزم إيران شر هزيمة .. ونجري معهم محادثات ودية للغاية
الخطيب : طلبت تحويل سلالم مدرجات استاد الأهلي إلى متحركة
وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
أيمن فتحي : فودافون أصبحت جزءًا من تاريخ ومستقبل الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ريدة: رفع حسام حسن علم فلسطين في المونديال كان تلقائيا وليس مخططا

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
هاني حسين

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنّ رفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن العلم الفلسطيني جاء بصورة تلقائية، موضحًا أن الواقعة لم تكن مخططة: «هو حسام عملها تلقائية الحقيقة»، وأضاف أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتخذ أي إجراء.


وأضاف أبو ريدة، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «والله ما جاية الأيام ماحناش عارفين لسه». وأشار إلى أن العقوبات، إذا صدرت، تكون وفقًا للوائح المطبقة على جميع المنتخبات، وقال: «هي بتيجي في حزمة عقوبات لكل المشتركين حسب بقى... الإنذار بتاخد عليه، لو في طرد ده كل العالم يعني بياخد كده في اللائحة مش من عندهم يعني»، مؤكدًا أنه حتى الآن «ماعتقدش في حاجة... ربنا يستر مفيش حاجة ظهرت لسه».


وأوضح أبو ريدة أن إحدى السيدات الفلسطينيات ألقت العلم باتجاه حسام حسن، وقال: «هو واحدة فلسطينية رمت العلم... هو تلقائياً الراجل شال العلم»، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللوائح تمنع إدخال الجوانب السياسية أو العنصرية في كرة القدم، وأضاف: «العلم طبعاً وإنتي عارفة إن ممنوع إن جزء السياسي أو العنصري يتدخل».

وفي الوقت نفسه، أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل حاليًا على مشروع جديد لتطوير اللعبة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بعد لقاء فخامة الرئيس، وقال: «أنا شايف المرحلة الجاية في اهتمام كبير بعد مقابلة فخامة الرئيس وإن إحنا شغالين حالياً على مشروع جديد»، معربًا عن أمله في أن توفر الدولة ما يحتاجه المشروع من بنية تحتية، لما سيكون لذلك من مردود إيجابي على مستقبل الكرة المصرية.

وأشار المهندس هاني أبو ريدة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال لقاءات سابقة تناولت ملف الناشئين، على أهمية عدم التسرع في انتظار النتائج، موضحًا أن الرئيس قال: «يا جماعة المشروع أنا عارف المشروع بياخد وقت يعني عشان يبقى عندك نتائج مستعجلش، اشتغل صح والنتائج جاية».

وأضاف أن الرئيس كرر الرسالة نفسها خلال لقاء خاص بمناسبة جولة كأس العالم، مؤكدًا ضرورة تنفيذ مشروع مدروس والعمل عليه حتى تتحقق النتائج المرجوة. كما أعرب أبو ريدة عن أمله في أن يمتلك اللاعبون المصريون الطموح للاحتراف الخارجي، وأن يتحلوا بالصبر والقدرة على الاستمرار.

وقال: «أتمنى طبعاً... إن ولادنا يكون عندهم الطموح إن يلعبوا برة ويبقى عنده جلد ومايجيش هوم سكنس ويكمل»، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يخوض تجربة الاحتراف في الخارج يحصل على مستوى تدريبي أعلى.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد شكّل لجنة متخصصة، تحظى باهتمام من مجلس الوزراء، لمتابعة اللاعبين المصريين في الخارج، مؤكدًا: «حالياً إحنا عندنا لجنة مشكلة وحتى في اهتمام من مجلس الوزراء فيها إنه بنتابع كل ولادنا المصريين في الخارج». 


وأوضح أن هناك مجموعة من اللاعبين أصحاب الأصول المصرية في الفئة العمرية من 17 إلى 18 عامًا تتم متابعتهم باستمرار، معربًا عن أمله في أن يمثلوا إضافة قوية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وقال: «على الله يكونوا إضافة لينا في المرحلة الجاية إن شاء الله».

أبو ريدة حسام حسن اخبار التوك شو المونديال مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

الشاعر يونس أبو سبع

أبو سبع : جائزة الدولة التشجيعية تعكس التقدير لإسهامات المبدعين في المشهد الثقافي والأدبي

البابا تواضروس يلتقي الممثلين القانونيين ومديري المدارس القبطية

البابا تواضروس يلتقي الممثلين القانونيين ومديري المدارس القبطية

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

بالصور | الأطباء ترحب بخفض أعداد المقبولين في كليات الطب 10%

بالصور

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

فيديو

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد