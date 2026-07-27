أبو ريدة : الزمالك نجح في إنهاء 18 قضية لاستيفاء متطلبات الرخصة الأفريقية

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس ملف تراخيص الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن لجنة التراخيص وعددًا من الاتحادات الوطنية في القارة طلبوا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تمديد مهلة استكمال ملفات التراخيص، إلا أن الطلب قوبل بالرفض واصر الاتحاد على تاريخ 25 يوليو كموعد نهائي ، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كان قد تدخل لمد استثنائي لموعد تقديم جميع أوراق الرخصة.



وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار"، أن نادي الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل استيفاء جميع متطلبات الرخصة، حيث نجح في إنهاء 18 قضية كانت تعوق حصوله عليها.

وأضاف أن آخر دفعة مالية سددها النادي بلغت مليوني دولار، وتم تحويلها إلى الاتحاد المصري يوم 24 يوليو، وهو اليوم الأخير لاستقبال المستندات عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

وأشار أبو ريدة إلى أن جميع أوراق الزمالك قُبلت قبل غلق المهلة المحددة، وبعد نحو نصف ساعة فقط أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بمنح النادي الرخصة الإفريقية.

وأكد أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح المعمول بها، دون أي استثناءات أو تدخلات، وأن الكلمة الأخيرة في هذا الملف كانت دائمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باعتباره الجهة المختصة باعتماد تراخيص الأندية المشاركة في المسابقات القارية.