أبو ريدة عن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في أبطال أفريقيا: أعمل لصالح الكرة المصرية

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المقترح المصري الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لم يكن طلبًا مفاجئًا، وإنما سبقه نقاش مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم على مستوى البطولات القارية والدولية.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة "النهار"، أن العالم يشهد تطورات مستمرة في أنظمة المسابقات، قائلاً: "العالم كله بيتغير."

وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 من 32 إلى 48 منتخبًا، كما يجري حاليًا دراسة تعديل جديد يقضي بزيادة العدد إلى 64 منتخبًا في النسخ المقبلة.



وأكد أبو ريدة أن مقترحه بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جاء في ضوء التطورات التي تشهدها القارة، قائلاً: "أنا في طلبي الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جاء في ضوء التطورات التي تشهدها إفريقيا. صحيح بعض الدول لديها نادٍ واحد، لكن الفترة الماضية شهدت منطقة شمال إفريقيا وجود أندية كثيرة في تلك الدول حققت إنجازات، وأنا ممثل لمنطقة الشمال، ليس كمصري فقط، أتحدث عن تونس والجزائر والمغرب ومصر وكل دول الشمال."



وأضاف: "لم أكن أتحدث عن مصر فقط، وهذا أحدث لبسًا."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كان البعض يرى أن طرح المقترح في هذا التوقيت جاء مجاملة لجماهير الأهلي الغاضبة، قال: "أنا أعمل لمصلحة الكرة المصرية، ومن مصلحتها أن يكون هناك أكثر من نادٍ في السوق الأفريقي ولديه فرص لتمثيل مصر، سيكون هذا أمرًا جيدًا، وليس مصر فقط، بل كل دول الشمال التي أعجبها المقترح وأشادت به."

وكشف أبو ريدة أن المقترح كان محل دراسة بالفعل، إلا أن بعض الدول الأفريقية عارضته، لإدراكها قوة أندية شمال أفريقيا وفرصها الكبيرة في المنافسة وفقًا للتصنيف، قائلاً: "كان فيه معارضات من تلك الدول."

ولفت إلى أن المقترح بدأ يُدرس بشكل جدي من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي، إلا أن اعتراض بعض الدول دفع الاتحاد إلى إحالته للجان المختصة، قائلاً: "إحالته للجان لا يعني انتهاؤه، ولكن يخص ترتيبات لوجستية تخص القارة ككل، ومن ثم يتم العمل عليه، ولكن سيتم إرجاؤه للسنة القادمة بسبب ضيق الوقت.

