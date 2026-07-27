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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تطلق مسابقة المشروعات الابتكارية ضمن فعاليات ملتقى الابتكار والتدويل والتطوير المهني 2026

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلنت جامعة طنطا إطلاق مسابقة المشروعات الابتكارية والنماذج الأولية، ضمن فعاليات «ملتقى جامعة طنطا للابتكار والتدويل والتطوير المهني 2026 – TUI² Forum 2026».

توجيهات جامعة طنطا 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وريادة الدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ومن المقرر أن يبدأ استقبال المشروعات المشاركة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، وفقًا للضوابط والنماذج المعتمدة من اللجنة المنظمة للملتقى.

ترسيخ ثقافة الابتكار 

وتأتي المسابقة في إطار توجه جامعة طنطا نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل الأفكار الإبداعية والنتائج البحثية إلى مشروعات ونماذج أولية قابلة للتطبيق والتطوير، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية والإبداعية لمنتسبي الجامعة.

وأكد الدكتور محمد حسين أن إطلاق المسابقة يعكس حرص جامعة طنطا على دعم المبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة، وتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والابتكار، قادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.

تبادل الخبرات 

وأضاف رئيس الجامعة أن ملتقى جامعة طنطا للابتكار والتدويل والتطوير المهني يمثل منصة مؤسسية متكاملة تجمع بين المواهب والابتكار وقطاعات الصناعة والأعمال، وتدعم توجه الجامعة نحو بناء شراكات فاعلة، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل وأولويات التنمية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

دعم أعضاء هيئة التدريس 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم أن المسابقة تستهدف اكتشاف المشروعات الابتكارية والنماذج الأولية المتميزة داخل كليات الجامعة، والعمل على إتاحة الفرصة لأصحابها لعرض أفكارهم أمام الخبراء وممثلي القطاعات الصناعية والمؤسسات الشريكة، بما يفتح المجال أمام تطوير هذه المشروعات وتسويقها وبناء شراكات لتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن تقييم المشاركات سيركز على جودة الفكرة، ومستوى الابتكار، وقابلية المشروع للتطبيق والتطوير، ومدى ارتباطه باحتياجات المجتمع والصناعة، إلى جانب الأثر المتوقع للمشروع وإمكاناته في توفير حلول عملية ومستدامة.

وتتضمن فعاليات الملتقى عرض المشروعات والابتكارات والأبحاث التطبيقية والنماذج الأولية المشاركة، إلى جانب تكريم أفضل المشاركات، وإطلاق مجموعة من الجوائز التي تعزز التميز المؤسسي والبحثي، وتدعم بناء الشراكات مع قطاعات الصناعة والأعمال.

دعم المشروعات البحثية 

وتدعو جامعة طنطا كليات الجامعة وطلابها وباحثيها وأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية إلى المشاركة الفاعلة في المسابقة، واستكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة، ومتابعة المنصات الرسمية للجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للاطلاع على ضوابط المشاركة ونماذج التقدم والتفاصيل التنظيمية.

ويقام ملتقى جامعة طنطا للابتكار والتدويل المهني تحت الهوية المؤسسية:

TUI² Forum 2026
Tanta University Innovation & Internationalization Forum

وتحت شعار:

Connecting Talent, Innovation & Industry

رابط تقديم المشروعات 
https://forms.tanta.edu.eg/tuic

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا الباحثين تبادل الخبرات أعضاء هيئة التدريس

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