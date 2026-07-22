إنجاز عالمي لجامعة طنطا.. فريق هندسة يحصد المركز الثالث في Formula Student UK 2026

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تحقيق فريق T-Racers بكلية الهندسة إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في منافسات Formula Student UK 2026، التي أقيمت على حلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة، بعد حصوله على المركز الثالث عالميًا في الترتيب العام لفئة Concept Class، ليواصل طلاب الجامعة كتابة فصل جديد من التميز المصري في المحافل الهندسية الدولية.

توجيهات جامعة طنطا

ونجح الفريق في أن يصبح أول فريق مصري وعربي يتأهل إلى نهائيات مسابقة Business Plan Presentation في تاريخ المنافسات، محققًا المركز الثالث في النهائيات، في سابقة تعكس قدرة طلاب جامعة طنطا على الجمع بين التميز الهندسي، والتخطيط الاستراتيجي، وريادة الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج تنافسية قابلة للتطبيق والاستثمار.

وحقق الفريق مجموعة من المراكز العالمية المتقدمة، شملت المركز الأول عالميًا في إدارة المشروعات Project Management، والمركز الثالث في نهائيات عرض خطة الأعمال Business Plan Presentation، والمركز الخامس عالميًا في التصميم Design، والمركز الثامن عالميًا في التكلفة والتصنيع Cost & Manufacturing، والمركز التاسع عالميًا في محاكاة زمن اللفة Lap Time Simulation.

تفوق طلاب وطالبات كلية الهندسة

وأكد الدكتور محمد حسين أن الإنجاز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية بناء الإنسان المصري، ودعم المبتكرين، وتعظيم الاستثمار المعرفي القائم على تحويل المعرفة والأفكار الإبداعية إلى تطبيقات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية وتنموية، وفي ظل رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الهادفة إلى بناء منظومة جامعية محفزة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تبادل الخبرات البحثية

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن ما حققه فريق T-Racers يمثل نموذجًا عمليًا لما تستهدفه الجامعة من تطوير قدرات طلابها، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات الصناعية والإدارية وريادة الأعمال، موضحًا أن الجامعات لم تعد مؤسسات لنقل المعرفة فقط، وإنما أصبحت منصات لإنتاج الابتكار وبناء القدرات وصناعة الحلول التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد حسين إن مشاركة طلاب الجامعة في المنافسات الدولية لا تستهدف فقط إحراز المراكز المتقدمة، وإنما تمثل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق تدويل التعليم الجامعي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والفرق العالمية، وبناء شراكات دولية مستدامة، فضلًا عن تحسين السمعة الأكاديمية والمؤسسية للجامعة وتعزيز حضورها على خريطة التعليم العالي العالمية.

وتابع رئيس الجامعة أن وصول فريق هندسة طنطا إلى منصة التتويج بين نخبة الفرق الجامعية من مختلف أنحاء العالم يبرهن على امتلاك الشباب المصري للمعرفة والمهارة والإرادة اللازمة للمنافسة الدولية، ويؤكد نجاح الجامعة في توفير بيئة تعليمية داعمة للإبداع والعمل الجماعي والابتكار متعدد التخصصات، موجها الشكر للدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة والمشرفين على الطلاب واعضاء الفريق الفائز.

وأبدى الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سعادته بما حققه فريق كلية الهندسة خلال المنافسات ، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم للمتميزين من الطلاب والطالبات بكافة كليات الجامعة في المنافسات المحلية والدولية وفقا لاستراتيجية الجامعة في رعاية أبناءها المتميزين والموهوبين.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد محمد نصر، عميد كلية الهندسة، عن بالغ فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكدًا أن النتائج تعكس المستوى العلمي والاحترافي المتقدم الذي وصل إليه طلاب الكلية، وقدرتهم على توظيف علوم الهندسة والتصميم والمحاكاة وإدارة المشروعات والتخطيط المالي والتصنيعي في مشروع متكامل يخضع لمعايير تقييم دولية دقيقة.

وأوضح عميد كلية الهندسة أن الفريق شارك تحت الإشراف الأكاديمي للدكتورة هاجر علم الدين محمد بسطويسي، الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية، مثمنًا ما قدمته من جهد علمي وإشراف متواصل ودعم للطلاب خلال مراحل الإعداد والتأهيل والمنافسة، موجها لها خالص الشكر والتقدير ومؤكدًا أن دورها كان محوريًا في بناء قدرات أعضاء الفريق، وتعزيز التكامل بين الجوانب الهندسية والإدارية والاستراتيجية للمشروع، وإعداد الطلاب للمنافسة بمستوى يليق باسم جامعة طنطا ومكانة الدولة المصرية.

دعم مشروعات طلاب وطالبات كلية الهندسة

كما هنأ عميد الكلية جميع أعضاء فريق T-Racers، مشيدًا بما أظهروه من التزام وانضباط وروح جماعية وقدرة على العمل تحت الضغط، مؤكدًا استمرار كلية الهندسة في دعم الفرق الطلابية والمشروعات الابتكارية، وتوفير البيئة الأكاديمية والتدريبية التي تساعد الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنافسية قابلة للتطوير والتطبيق.