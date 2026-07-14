محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا

أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بشوارع حي أول وحي ثان ومركز ومدينة طنطا، تفقد خلالها أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، واطلع على جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف المناطق، موجهًا باستمرار الحملات اليومية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بصورة مستمرة، وتكثيف العمل الميداني بجميع الأحياء والمراكز، وعدم السماح بعودة أي تراكمات للمخلفات، مؤكدًا أن المحافظة تتابع منظومة النظافة على مدار الساعة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي إطار الحملات المكبرة التي تنفذها المحافظة لإزالة البؤر التاريخية وتراكمات القمامة، أسفرت الأعمال، اليوم الثلاثاء، عن رفع 465 طنًا من المخلفات، شملت 120 طنًا بكفر الزيات، و110 أطنان بحي أول المحلة الكبرى، و50 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و35 طنًا بمركز المحلة الكبرى، و60 طنًا بكل من بسيون ومركز طنطا، و30 طنًا بزفتى، مع نقل جميع المخلفات إلى المقالب العمومية المعتمدة وفق الاشتراطات البيئية.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للقضاء على البؤر التاريخية للقمامة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على عدم التهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تراكمات للمخلفات، وموجهًا باستمرار حملات النظافة المكبرة ورفع كفاءة المعدات والأطقم العاملة، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق مظهر حضاري يليق بمحافظة الغربية.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشركات النظافة، لضمان سرعة الاستجابة لأي تجمعات للمخلفات فور رصدها، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في جميع أنحاء الغربية.