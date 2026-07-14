قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة من البحرين عن دول الخليج| صور
ترامب: تراجعت عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز مقابل استثمارات
الحكومة تعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً
الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن مواقفها في الشرق الأوسط وتدعو إلى الحوار
مواجهة نارية بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.. والقنوات المجانية الناقلة
المفتي: أداء الأمانة الإفتائية على أكمل وجه بالفتوى المكتوبة يعكس رسالتنا الوسطية
يلامس الـ 51 .. الدولار ينهي تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع أمام الجنيه
تركي آل الشيخ يحسم الجدل: لا صحة لانضمام محمد الخريجي إلى شركة الكرة الجديدة بالزمالك
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بشوارع حي أول وحي ثان ومركز ومدينة طنطا، تفقد خلالها أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، واطلع على جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف المناطق، موجهًا باستمرار الحملات اليومية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بصورة مستمرة، وتكثيف العمل الميداني بجميع الأحياء والمراكز، وعدم السماح بعودة أي تراكمات للمخلفات، مؤكدًا أن المحافظة تتابع منظومة النظافة على مدار الساعة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي إطار الحملات المكبرة التي تنفذها المحافظة لإزالة البؤر التاريخية وتراكمات القمامة، أسفرت الأعمال، اليوم الثلاثاء، عن رفع 465 طنًا من المخلفات، شملت 120 طنًا بكفر الزيات، و110 أطنان بحي أول المحلة الكبرى، و50 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و35 طنًا بمركز المحلة الكبرى، و60 طنًا بكل من بسيون ومركز طنطا، و30 طنًا بزفتى، مع نقل جميع المخلفات إلى المقالب العمومية المعتمدة وفق الاشتراطات البيئية.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للقضاء على البؤر التاريخية للقمامة بمختلف المراكز والمدن، مشددًا على عدم التهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تراكمات للمخلفات، وموجهًا باستمرار حملات النظافة المكبرة ورفع كفاءة المعدات والأطقم العاملة، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق مظهر حضاري يليق بمحافظة الغربية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشركات النظافة، لضمان سرعة الاستجابة لأي تجمعات للمخلفات فور رصدها، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في جميع أنحاء الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع تلال واكوام القمامة تحسين خدمات المواطنين طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

ترشيحاتنا

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

بالصور

موعد صرف زيادة المرتبات 2026 رسمياً

زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026
زيادة المرتبات 2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد