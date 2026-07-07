رئيس جامعة طنطا يكرم الدكتور يحيى النجار تقديراً لإنجازه البحثي العالمي

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الدكتور يحيى أحمد شعبان النجار، أستاذ بيولوجيا النحل بكلية العلوم، لتكريمه تقديراً لإنجازه البحثي المتميز ومشاركته ضمن فريق بحثي دولي في دراسة رائدة نُشرت مؤخراً في مجلة Nature العالمية، إحدى أعرق وأعلى المجلات العلمية تأثيراً على مستوى العالم، وذلك بحضور الدكتورة عبير علم الدين، عميد كلية العلوم.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

هنأ رئيس جامعة طنطا الدكتور يحيى النجار على هذا الإنجاز العلمي الدولي، مؤكداً أن نشر بحث بهذا المستوى في مجلة Nature يمثل إضافة نوعية لرصيد جامعة طنطا البحثي، ويعكس قدرة علمائها على المشاركة الفاعلة في فرق بحثية عالمية، وإنتاج معرفة علمية مؤثرة تسهم في رفع اسم الجامعة ومكانة البحث العلمي المصري دولياً.

تحرك ودعم عضو هيئة التدريس

وأكد الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز يعبر عن استراتيجية جامعة طنطا في دعم البحث العلمي التطبيقي والدولي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية المرموقة، مشيراً إلى أن مشاركة الدكتور يحيى النجار ضمن فريق بحثي ضم علماء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا تجسد نموذجاً مشرفاً للتميز البحثي العابر للحدود، وتؤكد قدرة الكفاءات المصرية على الحضور المؤثر في القضايا العلمية العالمية.

متابعة العلماء المصريين

من جانبها، أعربت الدكتورة عبير علم الدين، عميد كلية العلوم، عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن كلية العلوم تضم نخبة من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة الدولية، وأن مشاركة الدكتور يحيى النجار في هذا البحث تمثل امتداداً لمسيرته العلمية المتميزة في مجال بيولوجيا النحل والعلوم البيئية.

ترسيخ ثقافة التحفيز

وأضافت عميد كلية العلوم أن تكريم رئيس الجامعة للدكتور يحيى النجار يعكس تقدير الجامعة لعلمائها وباحثيها المتميزين، وحرصها على ترسيخ ثقافة التحفيز والاحتفاء بالإنجاز العلمي، بما يشجع الباحثين الشباب على الانخراط في مسارات بحثية مبتكرة وقادرة على النشر في كبرى الدوريات العالمية.

من جانبه اعرب الدكتور يحيي النجار عن تقديره للتكريم من رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن البحث أسهم في إعادة صياغة الفهم التقليدي لآلية تطور ملكات نحل العسل، حيث أوضحت نتائجه أن تطور الملكات لا يعتمد فقط على الغذاء الملكي كما كان سائداً لعقود، بل يرتبط أيضاً بالدور الحيوي والهندسي الذي تؤديه الشغالات في بناء بيوت ملكية ذات خصائص فيزيائية وكيميائية دقيقة تؤثر في نمو اليرقات وتطورها، بما يفتح آفاقاً جديدة لفهم النظم البيولوجية للكائنات الاجتماعية.