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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

« 4 طوابق و10 معامل و8 قاعات دراسية».. رئيس جامعة قناة السويس يتابع اللمسات النهائية لمبنى كلية الألسن الجديد

خلال التفقد
خلال التفقد
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، سير العمل داخل المبنى الجديد لكلية الألسن، الذي يمتد على مساحة 1900 متر مربع ويضم أربعة طوابق تحتوي على قاعات دراسية ومعامل ومكاتب إدارية، وذلك لمتابعة أعمال التجهيزات النهائية للمبنى، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة للطلاب، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الأستاذ الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة، إلى جانب فريق العمل بالإدارة الهندسية، حيث تم استعراض تفاصيل المشروع والوقوف على معدلات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير منشآتها التعليمية بما يتواكب مع متطلبات التعليم الجامعي الحديث، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الاستفادة من أحدث الإمكانات والتجهيزات، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويواكب رؤية الدولة في تطوير مؤسسات التعليم العالي.

ويُعد المبنى الجديد لكلية الألسن إضافة نوعية لمنشآت الجامعة، إذ يقع على مساحة إجمالية تبلغ 1900 متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، ويضم 10 معامل و8 قاعات دراسية، بالإضافة إلى 4 غرف كنترول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل مكاتب إدارية، ومكتبة، ومركز معلومات، وغرف تشغيل للشبكات والكهرباء بكل طابق، بما يعكس توجه الجامعة نحو توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير الأكاديمية والتكنولوجية.

وتأتي هذه التوسعات في إطار خطة جامعة قناة السويس الشاملة لتطوير البنية التحتية واستكمال المشروعات التعليمية، بما يدعم استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما تعكس حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والتوسعات الهندسية داخل الحرم الجامعي، لضمان تنفيذها وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الجامعة.

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