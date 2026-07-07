بعد تداول تحذيرات على مواقع التواصل.. مخاوف من وجود شجرة يُشتبه في سميتها بأماكن متفرقة بالإسماعيلية

تداول عدد من أهالي محافظة الإسماعيلية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من شجرة يشتبه في أنها سامة، بعد رصدها في عدد من المناطق بالمحافظة، من بينها محيط مستشفى هيئة الرعاية الصحية.

وقالت إحدى المواطنات، في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا، إنه لفت انتباهها شكل الشجرة وثمارها المستديرة، وكادت تلمسها بدافع الفضول، قبل أن تبحث عن معلومات عنها باستخدام أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي أشار إلى أنها قد تكون من النباتات السامة، ما دفعها لتحذير المواطنين، خاصة الأطفال، من الاقتراب منها أو لمس ثمارها.

وطالبت صاحبة المنشور الجهات المختصة بفحص الشجرة والتأكد من نوعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت أنها تمثل خطرًا على المواطنين، خصوصًا في الأماكن العامة والمناطق السكنية.

وفي المقابل، يؤكد مختصون أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحدها لا يكفي لتحديد نوع النباتات أو مدى سميتها، وأن الأمر يحتاج إلى فحص من الجهات المختصة، مثل مديرية الزراعة أو خبراء النباتات، قبل تأكيد أي معلومات.

ودعا الأهالي الجهات المعنية إلى سرعة معاينة الأشجار محل الشك، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع توعية الأطفال بعدم لمس أو تناول أي ثمار أو نباتات مجهولة.