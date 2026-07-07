الرئيس السيسي: إدارة الأزمات تبدأ بالاستعداد المسبق وليس برد الفعل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مواجهة الأزمات لا تعتمد على التحرك بعد وقوعها، وإنما تبدأ من التخطيط المسبق وبناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، إن الدولة عملت على تطوير قدراتها في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، من خلال تحديث المعدات ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، والحفاظ على أرواح المواطنين وتقليل الخسائر المحتملة.