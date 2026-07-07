لجنة إزالة التعديات بالفيوم تطلب تقريرا بالمتغيرات المكانية غير القانونية خلال يونيو

ترأس اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، اجتماع لجنة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، الذي عُقد بحضور العقيد مصطفى عبد العظيم ممثلاً عن مديرية أمن الفيوم، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ومدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومديري حماية الأراضى بمديرية الزراعة وإدارة أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع؛ استعرض مدير مديرية الزراعة عدد حالات التعدي التى تم إزالتها خلال شهر يونيو الماضي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمجالس المدن، كما استعرضت حماية أملاك الدولة بالمحافظة تقرير لجان مجالس المدن الفرعية المشكلة لهذا الغرض.

ووجه سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق المشترك بين رؤساء المدن ومديرية الزراعة، في إزالة جميع الحالات، بحيث يتم تدقيق وتوحيد جميع البيانات الصادرة سواء من الوحدات المحلية أو من مديرية الزراعة.

كما وجه السكرتير العام، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بتسليم نسخة من المتغيرات غير القانونية التي وردت خلال شهر يونيو، لرؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، لتوزيعها بدورهم على الوحدات القروية والجمعيات الزراعية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والموافاة بتمام هذه الإجراءات بحد أقصى يوم الاثنين المقبل.

جدير بالذكر، أن لجنة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تختص بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعدى في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وكذا متابعة عمل لجان المراكز والقرى وإعداد تقرير دوري شهري بموقف التعديات والإزالات، والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء البيانات الواردة إليها من لجان المراكز، تمهيداً لعرضها على اللجنة المركزية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.