قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتفقد مركز تنسيق الدفاع عن الدولة ويشهد محاكاة لأزمة افتراضية
حدث استثنائي يجسد قوة الدولة المصرية.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية مقر القيادة الاستراتيجية
هل يجوز ربط المهر بجمال المرأة؟ .. عالم أزهري يجيب
تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده 570 ألف متجمد نفقة زينة
عموتة يعد بالعدالة في الأهلي: لا مكان للأسماء.. والملعب وحده يحسم التشكيل
بعد تداول تحذيرات على مواقع التواصل.. مخاوف من وجود شجرة يُشتبه في سميتها بأماكن متفرقة بالإسماعيلية
الحسين عموتة: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وأفضل الرد في الملعب لا أمام الكاميرات
رضا فرحات: بناء مؤسسات قادرة على إدارة المخاطر يعزز مكانة مصر الإقليمية
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
الرئيس السيسي: بناء الدولة القوية يبدأ بالجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات وحماية المواطنين
سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة إزالة التعديات بالفيوم تطلب تقريرا بالمتغيرات المكانية غير القانونية خلال يونيو

اجتماع سكرتير عام الفيوم
اجتماع سكرتير عام الفيوم
قسم المحافظات

ترأس اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، اجتماع لجنة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، الذي عُقد بحضور العقيد مصطفى عبد العظيم ممثلاً عن مديرية أمن الفيوم، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ومدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومديري حماية الأراضى بمديرية الزراعة وإدارة أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع؛ استعرض مدير مديرية الزراعة عدد حالات التعدي التى تم إزالتها خلال شهر يونيو الماضي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمجالس المدن، كما استعرضت حماية أملاك الدولة بالمحافظة تقرير لجان مجالس المدن الفرعية المشكلة لهذا الغرض.

ووجه سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق المشترك بين رؤساء المدن ومديرية الزراعة، في إزالة جميع الحالات، بحيث يتم تدقيق وتوحيد جميع البيانات الصادرة سواء من الوحدات المحلية أو من مديرية الزراعة.

كما وجه السكرتير العام، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بتسليم نسخة من المتغيرات غير القانونية التي وردت خلال شهر يونيو، لرؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، لتوزيعها بدورهم على الوحدات القروية والجمعيات الزراعية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والموافاة بتمام هذه الإجراءات بحد أقصى يوم الاثنين المقبل.

جدير بالذكر، أن لجنة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تختص بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعدى في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وكذا متابعة عمل لجان المراكز والقرى وإعداد تقرير دوري شهري بموقف التعديات والإزالات، والإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء البيانات الواردة إليها من لجان المراكز، تمهيداً لعرضها على اللجنة المركزية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

محافظ الفيوم سكرتير عام محافظة الفيوم إزالة التعديات الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

طقس

موجة حارة بالجنوب واضطراب هذه الشواطئ.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

هاتف موتورولا سيجنتشر

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل الهواتف الذكية في الأسواق

يوتيوب حسابات الأطفال

خطوة واحدة تحمي طفلك: تفعيل الميزة الأبوية الجديدة من يوتيوب

تطبيق واتساب

نقطة خضراء في واتساب تكشف من المتصل الآن

بالصور

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

استخراج تصريح العمل أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة

استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد