فتحي سند ينتقد تحكيم مباراة الأرجنتين والجزائر: ميسي استحق الطرد

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند التحكيم الذي أدار مباراة الأرجنتين والجزائر في دور المجموعات من كأس العالم 2026، معتبرًا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يستحق الطرد في الدقيقة 32 بعد تدخله مع الجزائري رامي بن سبعيني، لكن الحكم لم يتخذ أي قرار، كما لم يتدخل حكم الفيديو.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «ميسي كان يستحق بإجماع الخبراء والنقاد والمحللين الطرد في الدقيقة 32 أمام الجزائر بعد اعتدائه الصارخ على رامي بن سبعيني، لكن الحكم طنش، والفار طرمخ».

وأضاف معلقًا قبل مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16، أنه يتمنى ألا تتكرر مثل هذه الوقائع التحكيمية، وأن تُدار المباراة بعدالة كاملة بعيدًا عن أي مجاملات



يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يستضيفه ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية وتنطلق صافرة بدايته في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ولا تقتصر أهمية المباراة على الصراع من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بل تحمل أيضا قيمة تاريخية خاصة لمنتخب “التانجو” الذي يستعد لخوض مباراته الرسمية رقم 500 في مختلف البطولات المعتمدة.

المباراة الرسمية رقم 500 في تاريخ الأرجنتين

يدخل المنتخب الأرجنتيني مواجهة مصر وهو على أعتاب محطة تاريخية، إذ ستكون المباراة الرسمية رقم 500 في سجله، وفقًا لما كشفته صحيفة "إل جرافيكو" الأرجنتينية.

ويأتي هذا الرقم بعد مسيرة طويلة خاض خلالها المنتخب مئات المباريات في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إلى جانب مختلف البطولات القارية والرسمية.