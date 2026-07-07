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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سجل لا يعرف الهزيمة.. تاريخ مواجهات ميسي أمام منتخبات أفريقيا قبل لقاء مصر

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية وتاريخية أمام منافسه الأرجنتين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا بتنظيم مشترك مع كندا والمكسيك.

وتقام مباراة مصر ضد الأرجنتين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

تاريخ مواجهات ميسي أمام منتخبات إفريقيا

سبق وواجه ميسي المنتخبات الأفريقية في 11 مباراة دولية بين الرسميات والوديات لكن ما يثير القلق أن البرغوث لايعرف الخسارة أو التعادل.

واجه ميسي، منتخب نيجيريا في 3 مناسبات بكأس العالم عبر التاريخ ففي مونديال 2010 فاز التانجو 1-0 بدون تسجيل البرغوث للأهداف.

تكرر لقاء ميسي مع نيجيريا في كأس العالم 2014 وسجل ميسي هدفين في الفوز بنتيجة 3-2 وفي مونديال 2018 سجل ميسي هدف في فوز الأرجنتين 2-1

فيما يعد منتخب الجزائر ضحية مفضلة لميسي حيث سجل هدفين في فوز الأرجنتين 4-3 مباراة ودية في 2007

وفي كأس العالم 2026 بدور المجموعات وسجل هاتريك في فوز الأرجنتين 3-0

وتعد أقوى مباراة في دور الـ 32 بكأس العالم 2026 حينما سجل ميسي هدف في فوز الأرجنتين الصعب بنتيجة 3-2 في لقاء امتد للأشواط الإضافية أمام كاب فيردي.

وفاز منتخب الأرجنتين دون تسجيل ميسي مثل أنجولا 2006 فاز التانجو 2-0 
وفاز منتخب الأرجنتين على مصر 2008 في لقاء غاب عنه ميسي بنتيجة 2-0 
وفاز الأرجنتين وديا على المغرب 2019 1-0 
وفاز على زامبيا في 2026 وديا بنتيجة 5-0 للأرجنتين 

منتخب مصر الأرجنتين بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 مصر ضد الأرجنتين

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