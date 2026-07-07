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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف أعمال النظافة والتعديات والاستجابة لشكاوى المواطنين ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ خططها الميدانية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة ملفات التعديات والتصالح، وتحسين المرافق والخدمات، والاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يحقق جودة الحياة بالمراكز والقرى.

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى،برئاسةعلي يوسف الإجراءات التنظيمية لتنفيذ القوافل العلاجية، والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

و تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بصفط الشرقية، كما تم متابعة أعمال الوحدات القروية في ملفات النظافة والإشغالات وتحسين الخدمات، إذ واصلت الوحدة المحلية بقرية الميمون رفع المخلفات والقمامة من الطرق الرئيسية ومناطق التجمعات، شملت كوبري الترعة الحدارية والطريق الدائري وكوبري المستشفى وكوبري الجزيرة والطريق الزراعي، بالإضافة إلى جمع المخلفات من منازل المواطنين بالعزب التابعة، ورفع مخلفات السويقات والمناطق الزراعية والترعة الحدارية ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبو راضي.

وفي مركز ومدينة ناصر، عقدت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم لقاءً مفتوحًا مع أهالي قرية أشمنت لبحث شكواهم ومطالبهم،فيما تم متابعة نتائج حملات النظافة والتجميل بعدد من شوارع المدينة، والتي شملت شوارع جمال عبدالناصر وبورسعيد والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، فيما شهدت قرية دنديل تنفيذ إزالة حالة تعدٍ ببناء سور على أرض زراعية بقرية كوم أبو خلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ حملة طرق أبواب لحث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم بأراضي أملاك الدولة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية وتوابعها.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين فؤاد انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومراجعة منظومة العمل كما تابع أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة الرئيسية، شملت بورسعيد ومدخل المدينة البحري والمشروع وصدقي والمطحن بفابريقة ببا والجنينة وفياض والبوسطة وإمبابي والإسعاف ومعمل البرج ومكة ومجلي الوحش والتعبئة والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات وتوريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة بمدخل المدينة الجنوبي ومداخل العزب وفق ضوابط الترشيد، فيما شهدت الوحدات القروية تنفيذ حملات نظافة بقرى طنسا وصفط راشين وهلّية شملت الطرق الرئيسية ومداخل القرى والشوارع الداخلية.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 50 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع والقرى التابعة، مع استمرار العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع أي تراكمات جديدة، كما نفذت الوحدة المحلية بالفنت أعمال مسح لطريق مدخل القرية وكسح لمياه مجهولة المصدر بأحد الشوارع، إلى جانب متابعة أعمال تركيب عدد من المطبات الصناعية بالشوارع والطرق الحيوية بمدينة الفشن للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي مركز ومدينة سمسطا، عقدت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس ندوة توعوية حول الوعي الوطني بقاعة الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة السكان والأزهر الشريف، كما نفذت حملة مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بشوارع المدينة والقرى التابعة وتفريغ الحاويات، إلى جانب متابعة ملفات المتغيرات المكانية ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية بزمام قرية قفطان الغربية التابعة لمجلس قروي الشنطور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها لتحسين مستوى الخدمات، حيث تابعت أعمال صيانة كشافات الإنارة بمحولات الشيخ حرب والشيخ سليمان والجبانة مع الالتزام بضوابط الترشيد، كما نفذت إدارة الإشغالات حملة لرفع الإشغالات المخالفة بشارع ترعة السلطاني من السكة الحديد حتى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتابعت رفع تجمعات القمامة على جانبي مدخل وطريق قرية النويرة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم تغيير غطائي غرفتي صرف صحي بقرية النويرة.

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