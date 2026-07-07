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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. إزالة 194 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت السبت قبل الماضي، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة.

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، ضمن حملات تلك المرحلة 194 حالة منها (47حالة تعد على أراض أملاك دولة + 147حالة تعد على أراضي زراعية).

وكان اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، قد كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، والتي يتم تنفيذها على مدار أشهر "مايو، يونيو، يوليو" عبر 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونيو الماضي،وتختتم بالمرحلة الثالثة "الحالية" والتي يجرى تنفيذها في المدة من 27 يونيو إلى 17 يوليو الشهر الجاري.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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