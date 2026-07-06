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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم شهادات اتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

تحرص جامعة بني سويف على دعم وتنمية الكوادر البشرية وتأهيلها وفق أحدث المعايير، وقام الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس الجامعة بتسليم شهادات إتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين tot لـ 19 مشاركًا من داخل وخارج الجامعة ، والتى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و بحضور  الدكتور جمعة سعيد تهامى مدير المركز .

من جانبه ، اشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يقوم به المركز  في تطوير المهارات وصقل الخبرات، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم والتدريب، لافتا إلى  أن تخريج هذه الدفعة من المدربين المعتمدين يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة، مؤكدا  أن الجامعة تضع نصب أعينها إعداد اجيال  من الكفاءات القادرة على الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور جمعة سعيد ان  هذا البرنامج التدريبي يأتى ضمن خطة المركز  لتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وإعداد نخبة من المدربين المؤهلين  من أبناء المحافظة لنقل الخبرات والمعارف داخل المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية.


من جانبهم، أعرب المشاركون عن امتنانهم للجامعة على إتاحة هذه الفرصة التدريبية التي ساهمت في رفع مستوى قدراتهم المهنية والأكاديمية، مؤكدين أن ما اكتسبوه من مهارات ومعارف خلال الدورة سيكون له أثر مباشر في تحسين أدائهم العملي وتوسيع نطاق تأثيرهم في بيئات العمل المختلفة.

بني سويف جامعة بني سويف رئيس الجامعة

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