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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل مبادرة أنا متعلم مدى الحياة بتعليم بني سويف

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، تنفيذ مبادرة أنا متعلم مدى الحياة، لنشر ثقافة التعلم المستمر، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وبناء مجتمع يؤمن بأن التعلم مسؤولية مستمرة وأسلوب حياة.


وترصد الصور جانبًا من جهود التفعيل التي تشهدها المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، حيث انطلقت المبادرة بخطوات عملية وتنسيق متكامل بين جميع الجهات المعنية،

 ومن أبرز هذه الجهود:
١. الإعلان عن انطلاق المبادرة بجميع المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة، والتعريف بأهدافها وآليات تنفيذها.
٢. مشاركة التوجيهات الفنية والأنشطة التربوية، ومنها: التربية الاجتماعية، والصحافة والإعلام، والمسرح، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمكتبات، في تنفيذ فعاليات المبادرة، وإعداد برامج وأنشطة تدعم ثقافة التعلم مدى الحياة.
٣.  تنفيذ توجيه الصفوف الأولى زيارات ميدانية للمدارس؛ لدعم تطبيق المبادرة، ومتابعة تنفيذها، وتعزيز قيم التعلم المستمر لدى التلاميذ.
٤. إعداد إدارة التربية الخاصة خطة عمل متكاملة لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مهاراتهم، وتنفيذ فعاليات تعليمية وتربوية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
٥.  عقد الأستاذ عادل جابر، موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذ حجاج عطية، موجه أول المديرية، اجتماعًا مع السادة موجهي الإدارات التعليمية؛ لتحديد الأدوار، وتنسيق الجهود، ووضع آليات تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظة.
 ٦. عقدت الأستاذة داليا مناف، موجه عام رياض الأطفال، اجتماعًا مع السادة موجهات رياض الأطفال، وبحضور الدكتورة زمزم عبدالعليم منسق المبادرة برياض الأطفال؛ للتعريف بأهداف المبادرة، وتوضيح أدوار الموجهات والمعلمات وأولياء الأمور في دعمها وتنفيذها.
٧. كما واصل منسقو المبادرة بالإدارات التعليمية المختلفة التنسيق مع السادة مديري الإدارات والتوجيهات الفنية والخدمية؛ لتوحيد الرؤى، وتكامل الأدوار، وتوسيع دائرة المشاركة بما يحقق أهداف المبادرة ويضمن استدامتها.
وتأتي هذه الجهود تحت إشراف ومتابعة لجنة تنسيق المبادرة بمحافظة بني سويف، والتي تضم:
الدكتورة هند أحمد – عضو مكتب التعاون الدولي.
الدكتور محمد طه – المكتب الفني للسيد المحافظ.
الدكتور مصطفى سيد أبواليزيد – ممثل مديرية التربية والتعليم.


وتؤكد مديرية التربية والتعليم ببني سويف أن ما تعكسه هذه الصور يمثل جانبًا من جهود العمل، فيما تتواصل فعاليات المبادرة في جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بالشراكة مع مختلف الجهات، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وأن التعلم مدى الحياة هو الطريق نحو مجتمع أكثر وعيًا وإبداعًا وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.


"أنا متعلّم مدى الحياة"... مبادرة تُجسّد رؤية محافظة بني سويف نحو ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتمكين كل مواطن من اكتساب المعرفة والمهارات في كل مرحلة من مراحل حياته.

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