وزير الرياضة: روح قوية داخل منتخب مصر.. والإنجازات دائما بمدربين وطنيين

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إنه كان له الشرف أن يكون متواجدا مع منتخب مصر في التجهيزات الخاصة بكأس العالم، مشيرا إلى أنه وجد روخ قوية بين اللاعبين والجهاز الفني .

وأضاف جوهر نبيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti” أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن كانت قوية وهو ما ظهر في دور المجموعات ودور الـ 32 أثبتت انها قيادة مميزة وأخرست جميع المشككين.

مديرين فنيين وطنيين

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات التي تحققت على مدار التاريخ للمنتخب الوطني كانت على يد مديرين فنيين وطنيين بداية من الكابتن محمود الجوهري وبعده حسن شحاته والأن حسام حسن.

