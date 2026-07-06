برلماني: فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية يؤكد نجاح السياسة التصديرية للدولة

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بنجاح الدولة في فتح 21 سوقًا جديدًا أمام الحاصلات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة التصدير الزراعي خلال السنوات الأخيرة.

وقال العطار في تصريحات خاصة إن وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم يؤكد أن المنتج المصري أصبح يحظى بثقة متزايدة بفضل الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به أجهزة الدولة في الرقابة والفحص.

القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني

وأضاف أن القطاع الزراعي أصبح أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التوسع في الصادرات يسهم في زيادة الموارد الدولارية، وتحسين الميزان التجاري، ودعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية يعكس نجاح رؤية الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين والمصدرين.

واختتم النائب نبيل العطار تصريحاته بالتأكيد أن النجاحات المتتالية التي تحققها الصادرات الزراعية تمثل رسالة ثقة للأسواق العالمية في جودة المنتج المصري، وتؤكد قدرة الدولة على تعزيز حضورها في الأسواق الدولية ودعم الاقتصاد الوطني.