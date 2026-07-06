ماذا حدث لأعلي سعر دولار في البنوك الآن؟

استقر سعر أكبر سعر دولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار 49.1 جنيه للشراء و 49.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقراراً في تداولات اليوم بالبنوك المصرية وسط ترقب بعد هبوطه أمس.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار 19 قرشًا من قيمته أمس ليرتفع بذلك مركز الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.88 جنيه للشراء و 48.98 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 48.82 جنيه للشراء و 48.92 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 48.83 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك 48.9 جنيه للشراء و 49 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، التعمير والاسكان، نكست".

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 48.92 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي".

أعلى سعر دولار

وسجل أعلى سعر دولار 49.1 جنيه للشراء و 49.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 49.08 جنيه للشراء و 49.08 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري.

ووصل ثالث أعلى دولار 48.94 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و الكويت الوطني.

تفاصيل سعر الفائدة في مصر

يبدأ البنك المركزي المصري؛ مساء الخميس المقبل حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماع من المقرر تنظيمه عبر لجنة السياسات النقدية.

ماذا يعني سعر الفائدة للاقتصاد؟

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

المركزي يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

توقعات سعر الفائدة

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن إجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده الخميس؛ يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلي الابقاء على سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية على التوالي.

و أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

سعر الفائدة الحالي

في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية والمنعقد في مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

تثبيت الفائدة

قالت هبة منير، محلل أسواق المال، إن التداعيات الجيوسياسية بسبب الحرب التي تشهدها المنطقة لا تزال مؤثرة علي اقتصادنا القومي بالرغم من استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

وارتفع معدل الاحتياطي النقدي بمعدل 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو 2026.

وأوضحت أن المؤشرات التي نجحت فيها مصر حيث أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.