قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوكتاجون يثير الرعب في إسرائيل.. والإعلام العبري: لمن توجه هذه القوة؟
انتهى الأمر.. نيمار يعلن اعتزال اللعب الدولي بعد وداع كأس العالم 2026
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم
ماذا حدث لأعلي سعر دولار في البنوك الآن؟
إيفان يواس: بوتين يحاول إظهار أن روسيا منتصرة في الحرب على أوكرانيا
تأجيل مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم لسوء الأحوال الجوية
صحيفة بريطانية: أمريكا توجه المسيرات الأوكرانية لاختراق العمق الروسي
مستقبل الجبهة اللبنانية برعاية أمريكية.. اجتماع أمني حاسم وترقب لبدء أول انسحاب إسرائيلي
حقيقة القبض على محامي مرتديا روب المحاماة في قنا.. النقابة: محاولة لإحداث فتنة
عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا
من التوغل إلى الاستيطان.. الاحتلال يحاول فرض واقع جديد داخل الأراضي السورية
حزن وانهيار لاعبي البرازيل بعد توديع كأس العالم.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا حدث لأعلي سعر دولار في البنوك الآن؟

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أكبر سعر دولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار 49.1 جنيه للشراء و 49.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقراراً في تداولات اليوم بالبنوك المصرية وسط ترقب بعد هبوطه أمس.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار 19 قرشًا من قيمته أمس ليرتفع بذلك مركز الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.88 جنيه للشراء و 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 48.82 جنيه للشراء و 48.92 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 48.83 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك 48.9 جنيه للشراء و 49 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، التعمير والاسكان، نكست".

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 48.92 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار

وسجل أعلى سعر دولار 49.1 جنيه للشراء و 49.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 49.08 جنيه  للشراء و 49.08 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري.

ووصل ثالث أعلى دولار 48.94 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و الكويت الوطني.

البنك المركزي

تفاصيل سعر الفائدة في مصر

يبدأ البنك المركزي المصري؛ مساء الخميس المقبل حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية خلال اجتماع من المقرر تنظيمه عبر لجنة السياسات النقدية.

ماذا يعني سعر الفائدة للاقتصاد؟

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

المركزي يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

توقعات سعر الفائدة

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن إجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده الخميس؛ يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلي الابقاء على سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية على التوالي.

و أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

سعر الفائدة الحالي

في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية والمنعقد في مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية  للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

البنك المركزي

تثبيت الفائدة

قالت هبة منير، محلل أسواق المال، إن التداعيات الجيوسياسية بسبب الحرب التي تشهدها المنطقة لا تزال مؤثرة علي اقتصادنا القومي بالرغم من استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

وارتفع معدل الاحتياطي النقدي بمعدل  1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو 2026.

وأوضحت أن المؤشرات التي نجحت فيها مصر حيث أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  خلال اجتماعه المقبل.

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار مال واعمال اخبار مصر الدولار في البنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

مكان الحادث

دقائق من الرعب داخل مركز تجميل التجمع.. القصة الكاملة لإصابة 4 سيدات وضبط صاحبة المكان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حديث: شاوِروهن وخالفوهن صحيح أم ضعيف؟.. الموقف الشرعي

بر الوالدين

ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟.. دار الإفتاء تجيب

قراءة الدخان قبل النوم

هل قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل 70 ألفا من الملائكة تستغفر لك؟

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد