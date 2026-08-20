حي بولاق الدكرور يكثف جهوده الميدانية لإصلاح أعطال المرافق واستقبال العام الدراسي

يواصل حي بولاق الدكرور، تحت قيادة ومتابعة المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس الحي، حملاته الميدانية المكثفة لمتابعة أعمال التطوير، ورفع كفاءة الشبكات، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وقد شهد الحي تحركات واسعة في عدة قطاعات خدمية وميدانية، جاء أبرزها على النحو التالي:

-قطاع النظافة والتجميل: استمرار أعمال رفع المخلفات والقمامة والكنس والتجريد بالشوارع الرئيسية والفرعية، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.

-إصلاح اعطال المياه والصرف الصحي: التعامل الفوري مع كسر بماسورة مياه بشارع الملك فيصل، وآخر بشارع الملكة (تقاطع شارع مدرسة الشروق).

-كما تم الانتهاء من تنفيذ (2) وصلة فرعية للصرف الصحي بشارع ناهيا، وردم الحفر وإعادة الشارع إلى حالته الأصلية.

-شبكات الكهرباء: إصلاح عطل كهربائي بشارع حسن رخاء المتفرع من شارع المساكن بالتنسيق مع شركة الكهرباء لضمان انتظام الخدمة.

-التطوير والرصف: البدء في تكسير وإزالة طبقة الأسفلت القديمة وتهيئة شارعي "العمدة" و"كفر طهرمس"، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

-الاستعداد للعام الدراسي: متابعة التجهيزات الجارية لمعرض «أهلًا مدارس» المقيم بأرض المطاحن في شارع فيصل، للتأكد من جاهزيته لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكدت رئاسة حي بولاق الدكرور استمرار المتابعة الميدانية اليومية والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لسعة إنجاز المشروعات والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة.