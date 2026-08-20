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روبرتو كارلوس يحسم الجدل لـ«صدى البلد» بعد أنباء اعتناقه الإسلام: أحب الإسلام كثيرًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

روبرتو كارلوس يحسم الجدل لـ«صدى البلد» بعد أنباء اعتناقه الإسلام: أحب الإسلام كثيرًا

روبرتو كارلوس
روبرتو كارلوس
أحمد العيسوي

حسم أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن حقيقة اعتناقه الإسلام، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، وأنه لم يعتنق الإسلام حتى الآن.

وجاء رد نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، بعدما انتشرت تقارير إعلامية ربطت بين زواجه مؤخرًا من سيدة مغربية لبنانية وبين اعتناقه الديانة الإسلامية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم ومتابعي اللاعب حول العالم.
 

روبرتو كارلوس يحسم الجدل

رد روبرتو كارلوس في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، بشكل مباشر على الأنباء المتداولة، قائلًا: "هذه المعلومة غير صحيحة، أنا أحب الإسلام كثيرًا، لكن ليس بعد."

ويأتي التصريح ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول ديانة النجم البرازيلي المعتزل، بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتناقه الإسلام.

وأكد كارلوس، صاحب الـ53 عامًا، أن ما يتم تداوله بشأن تحوله إلى الإسلام لا يعكس الحقيقة، في رسالة واضحة اختار أن يوجهها بنفسه بعيدًا عن التكهنات والتفسيرات الإعلامية.

احترام للأديان والمعتقدات

ولم يكتفِ أسطورة ريال مدريد بنفي الخبر، بل حرص على التأكيد على احترامه للإسلام والمسلمين، وكذلك لأصحاب مختلف الأديان والمعتقدات، مشددًا على أن مسائل الإيمان تظل من الأمور الشخصية التي تستحق الاحترام.

وكان روبرتو كارلوس قد أوضح في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إنستجرام» أن التكهنات الإعلامية الأخيرة دفعته إلى توضيح موقفه بشكل شخصي ومحترم، مؤكدًا أنه لم يتحول إلى الإسلام.

وقال في بيانه إنه يكن كل الاحترام للمسلمين، كما يحترم أتباع جميع الديانات والمعتقدات، معتبرًا أن الإيمان أمر شخصي للغاية، وأن معتقدات كل شخص يجب أن تحظى بالاحترام.

من ملاعب كرة القدم إلى دائرة الجدل

ويُعد روبرتو كارلوس أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، وارتبط اسمه بسنوات طويلة من التألق مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، إلى جانب شهرته العالمية بتسديداته القوية التي جعلته واحدًا من أكثر اللاعبين تميزًا في جيله.

ومع انتشار خبر اعتناقه الإسلام، اتجهت الأنظار إلى اللاعب لمعرفة حقيقة الأمر، قبل أن يأتي رده المباشر ليؤكد عدم صحة تلك المعلومات.

حسم روبرتو كارلوس الجدل بتصريحاته مؤكدًا أنه لم يعتنق الإسلام حتى الآن، مع إعلانه احترامه الكبير للإسلام والمسلمين. ويضع هذا التصريح حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا، ويؤكد في الوقت نفسه أن اللاعب فضل أن يوضح موقفه بنفسه، بعيدًا عن الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ريال مدريد البرازيل روبرتو كارلوس كرة القدم صدى البلد

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