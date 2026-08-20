نائب ترامب: كسرنا سيطرة إيران على مضيق هرمز

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الخميس أن الضغط الاقتصادي على إيران سيمكننا من تحقيق هدفنا، مضيفا أنه رغم هجمات إيران على السفن، فقد ضمنّا مرور كميات كبيرة من النفط بأمان.

وأشار دي فانس إلى أن الضغط الاقتصادي الشديد على إيران سيغير حساباتها ويدفعها إلى إبرام اتفاق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجبر إيران على الاختيار بين خنق اقتصادها أو بناء علاقات أفضل.

وأوضح نائب ترامب أن واشنطن كسرت سيطرة إيران على مضيق هرمز، ولم يعد بإمكانها استخدام أهم ممر نفطي كسلاح.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، التهديد "غير القانوني" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحملة الاقتصادية ضد طهران.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها، نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن تهديد ترامب بتشديد العقوبات هو "الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري".

وحذر البيان من أن من يأمر بفرض هذه العقوبات أو ينفذها "سيُعرّض نفسه للملاحقة القضائية والعقاب".