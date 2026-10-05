بمشاركة 100 طالب.. مكتب الأزهر لدعم الابتكار يواصل حضوره وفعالياته ببانوراما أكتوبر

واصل مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال فعالياته في اليوم الثالث للمعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2026م» ببانوراما حرب أكتوبر، بمشاركة مائة طالب وطالبة من أبناء الأزهر الشريف (30 طالبًا مصريًّا و70 طالبًا وطالبة من الوافدين من مختلف دول العالم)، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

مكتب الأزهر لدعم الابتكار يواصل حضوره وفعالياته

وتأتي هذه المشاركة بإشراف ومتابعة من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال؛ في إطار خطة الأزهر لترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الوعي الوطني بتاريخ وبطولات القوات المسلحة المصرية لدى الطلاب المصريين والوافدين باعتبارهم سفراء للأزهر ومصر في بلدانهم.

وجاءت هذه الزيارات بالتنسيق بين مركز الأزهر لدعم الابتكار وقطاع مدن البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، ومنطقة القاهرة الأزهرية للطلاب المصريين؛ حيث تضمن البرنامج جولة داخل قاعات البانوراما، ومشاهدة العروض التوثيقية المجسمة التي تجسد ملاحم وبطولات العبور العظيم، فضلًا عن المشاركة في فعاليات الحفل الوطني المقام على هامش المعرض.

وشهدت ساحة العرض المكشوف تقديم فقرات إبداعية وإنشادية وطنية متميزة قدمها طلاب الأزهر الشريف ونالت استحسان الحضور، أعقبتها جولة تفقدية داخل جناح الأزهر، شملت الاطلاع على الجدارية الفنية الوطنية وإطار التصوير التذكاري، إلى جانب مشاركة الطلاب في ورش العمل التطبيقية لفنون الخط العربي والزخرفة والرسم المباشر على ألواح الخشب، وتفقد المعروضات والمعدات العسكرية بالبانوراما.

واختُتمت الفعاليات بحضور الطلاب ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة؛ لتعزيز الوعي وبناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية، تأكيدًا على الدور التوعوي الرائد للأزهر الشريف، وعمق التعاون المستمر والبنّاء مع القوات المسلحة المصرية.