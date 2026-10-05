قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قاصمة لواشنطن.. تفاصيل صادمة عن مقتل 6 جنود أمريكيين في ميناء الشعيبة الكويتي بمسيرة إيرانية
المركزي الألماني: ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو لم يتحول بعد إلى موجة ثانية من زيادات الأسعار والأجور
وكيل اتصالات النواب: رسائل أكتوبر تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات
استقالت من البيت الأبيض لتربية أطفالها.. كارولين ليفيت تنضم إلى شبكة «فوكس نيوز»
وزير الصحة: تغطية 50% من المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول 2030
الرئيس السيسي: القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مقدرات الوطن وأمنه القومي
وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب المصري للتايكوندو: حققتم نتائج مشرفة ببطولة ألبانيا
مش معاه رخصة.. القبض على شخص استعرض بدراجة نارية في الغربية
الرئيس السيسي: بناء الأوطان أمانة ومسئولية سنسأل عنها أمام الله
نتخلص من «الورم الخبيث».. مجلس القيادة اليمني: الحوثيون وقعوا في المصيدة التي صنعوها بأيديهم
بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر.. الأوقاف: "وأعدوا" موضوع خطبة الجمعة القادمة
احتفالا بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإمام الأكبر يستقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر ويعرب عن اعتزاز الأزهر بتضحياتهم

شيخ الأزهر يستقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر
محمد شحتة

استقبل الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، وفدًا من ضباط الصاعقة القدامى من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. 

شيخ الأزهر يستقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر

وجاء ذلك في إطار الاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر، واستحضار ما قدمه أبناء القوات المسلحة المصرية من تضحيات وبطولات سطرت صفحات مضيئة في تاريخ الوطن.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بأبطال القوات المسلحة في رحاب الأزهر الشريف، معربًا عن تقديره لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن. 

وأكد أن نصر أكتوبر العظيم سيظل شاهدًا على قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على تجاوز المحن واستعادة الأرض والكرامة، وأن هذا الانتصار لم يكن مجرد نصر عسكري، وإنما ملحمة تاريخية تجسدت فيها معاني الإيمان بالوطن، والصبر، والتضحية، والإرادة، ولا تزال بطولاتها ودروسها محل دراسة وتقدير في المؤسسات العسكرية حول العالم. 

وأشار فضيلته إلى أن استحضار بطولات أبطال أكتوبر ليس مجرد احتفاء بذكرى تاريخية، وإنما هو استدعاء لقيم راسخة ينبغي أن تتناقلها الأجيال، وفي مقدمتها حب الوطن، وتحمل المسؤولية، وبذل أقصى الجهد في سبيل صون مقدراته وكرامته.

من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد جانبًا من مسيرتهم العسكرية، وما شهدته من محطات فارقة بدأت بمرحلة ما بعد نكسة عام 1967، وما فرضته من تحديات قاسية، مرورًا بمرحلة إعادة بناء القوات المسلحة والإعداد والتدريب، وصولًا إلى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 التي تمكن خلالها الجيش المصري من تحقيق إنجاز عسكري أعاد الثقة والكرامة، وفتح الطريق أمام استعادة الأرض.

وتحدث أبطال حرب أكتوبر عن عدد من البطولات والمهام التي شاركوا فيها خلال الحرب، مستعيدين ذكرياتهم مع رفاق السلاح، وما واجهوه من مخاطر وتحديات في تنفيذ المهام القتالية، مؤكدين أن تلك المرحلة شهدت تضحيات كبيرة قدمها رجال القوات المسلحة في سبيل تحرير الأرض، وأن كثيرًا من تلك المهام تطلبت العمل في ظروف بالغة الصعوبة خلف خطوط العدو، حيث مكث بعضهم أكثر من 200 يوم في هذه المواقع، في مهام استطلاع وعمليات خاصة، وسط ظروف شديدة الخطورة، في واحدة من الصفحات المضيئة في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

واستعاد أعضاء الوفد ذكرياتهم عن زملائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدين أن ما تحقق في أكتوبر لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء ثمرة سنوات من العمل والتدريب والتخطيط والاستعداد، وإرادة لم تعرف اليأس بعد عام 1967، حتى جاء العبور ليؤكد أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، وأن الشعوب التي تمتلك الإرادة والقدرة على العمل تستطيع تجاوز أصعب المحن وتحويل التحديات إلى إنجازات.

وفي ختام اللقاء، قدم وفد ضباط قدامى الصاعقة درع الصاعقة إلى فضيلة الإمام الأكبر تعبيرًا عن تقديرهم لفضيلته وحرصه على الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة، واستحضار تضحياتهم تقديرًا لكل من شارك في صناعة هذا النصر.

الإمام الأكبر شيخ الأزهر يستقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر أبطال حرب أكتوبر شيخ الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

محمد ابراهيم

فحص بالرنين للاعب الزمالك بعد إصابته أمام الشرقية إنبي

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

بالصور

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد