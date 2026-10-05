الإمام الأكبر يستقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر ويعرب عن اعتزاز الأزهر بتضحياتهم

استقبل الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، وفدًا من ضباط الصاعقة القدامى من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

شيخ الأزهر يستقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر

وجاء ذلك في إطار الاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر، واستحضار ما قدمه أبناء القوات المسلحة المصرية من تضحيات وبطولات سطرت صفحات مضيئة في تاريخ الوطن.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بأبطال القوات المسلحة في رحاب الأزهر الشريف، معربًا عن تقديره لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن.

وأكد أن نصر أكتوبر العظيم سيظل شاهدًا على قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على تجاوز المحن واستعادة الأرض والكرامة، وأن هذا الانتصار لم يكن مجرد نصر عسكري، وإنما ملحمة تاريخية تجسدت فيها معاني الإيمان بالوطن، والصبر، والتضحية، والإرادة، ولا تزال بطولاتها ودروسها محل دراسة وتقدير في المؤسسات العسكرية حول العالم.

وأشار فضيلته إلى أن استحضار بطولات أبطال أكتوبر ليس مجرد احتفاء بذكرى تاريخية، وإنما هو استدعاء لقيم راسخة ينبغي أن تتناقلها الأجيال، وفي مقدمتها حب الوطن، وتحمل المسؤولية، وبذل أقصى الجهد في سبيل صون مقدراته وكرامته.

من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد جانبًا من مسيرتهم العسكرية، وما شهدته من محطات فارقة بدأت بمرحلة ما بعد نكسة عام 1967، وما فرضته من تحديات قاسية، مرورًا بمرحلة إعادة بناء القوات المسلحة والإعداد والتدريب، وصولًا إلى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 التي تمكن خلالها الجيش المصري من تحقيق إنجاز عسكري أعاد الثقة والكرامة، وفتح الطريق أمام استعادة الأرض.

وتحدث أبطال حرب أكتوبر عن عدد من البطولات والمهام التي شاركوا فيها خلال الحرب، مستعيدين ذكرياتهم مع رفاق السلاح، وما واجهوه من مخاطر وتحديات في تنفيذ المهام القتالية، مؤكدين أن تلك المرحلة شهدت تضحيات كبيرة قدمها رجال القوات المسلحة في سبيل تحرير الأرض، وأن كثيرًا من تلك المهام تطلبت العمل في ظروف بالغة الصعوبة خلف خطوط العدو، حيث مكث بعضهم أكثر من 200 يوم في هذه المواقع، في مهام استطلاع وعمليات خاصة، وسط ظروف شديدة الخطورة، في واحدة من الصفحات المضيئة في تاريخ القوات المسلحة المصرية.

واستعاد أعضاء الوفد ذكرياتهم عن زملائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدين أن ما تحقق في أكتوبر لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء ثمرة سنوات من العمل والتدريب والتخطيط والاستعداد، وإرادة لم تعرف اليأس بعد عام 1967، حتى جاء العبور ليؤكد أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، وأن الشعوب التي تمتلك الإرادة والقدرة على العمل تستطيع تجاوز أصعب المحن وتحويل التحديات إلى إنجازات.

وفي ختام اللقاء، قدم وفد ضباط قدامى الصاعقة درع الصاعقة إلى فضيلة الإمام الأكبر تعبيرًا عن تقديرهم لفضيلته وحرصه على الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة، واستحضار تضحياتهم تقديرًا لكل من شارك في صناعة هذا النصر.