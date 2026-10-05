وكيل الأزهر ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مجمعَين أزهريين بتكلفة 143 مليون جنيه .. صور

التقى الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، خلال زيارته للمحافظة، قُبَيل افتتاح مجمع معاهد الشهيد النقيب عمر القاضي، ومجمع الجولف الأزهري بالعريش، بحضور أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر والمحافظة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ودعم الدور التعليمي والدعوي للأزهر الشريف في شمال سيناء، والتأكيد على أهمية دور الأزهر الدعوي والتعليمي في مواجهة الأفكار المنحرفة وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال.

وعقب اللقاء، قام الشيخ أيمن عبدالغني، واللواء خالد مجاور، بافتتاح المجمعَين الأزهريين، اللذَين بلغت تكلفتهما الإجمالية 143 مليون جنيه، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف والمحافظة.

وشملت الافتتاحات مجمع الجولف الأزهري بحي الزهور، المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، ويضم مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي للبنين والفتيات، بإجمالي 50 فصلًا، تشمل الفصول والمعامل وحجرة الحاسب الآلي والمكتبة وقاعات اللغات والإدارة.

وأقيم مجمع معاهد السبيل «الشهيد عمر القاضي»، على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف متر، بتكلفة 83 مليون جنيه، ويضم مبنى للفتيات وآخر للبنين، بإجمالي 50 فصلًا، تشمل الفصول والمعامل وحجرة الحاسب الآلي والمكتبة وقاعات اللغات والإدارة، إلى جانب ملعب خماسي.

ويعد مجمع معاهد السبيل «الشهيد عمر القاضي» أول مجمع نموذجي أزهري متكامل بمحافظة شمال سيناء، حيث يضم مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي للفتيات، ومرحلتي الإعدادي والثانوي للبنين، بما يوفر منظومة تعليمية متكاملة تخدم أبناء المحافظة.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن افتتاح المجمعين يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الأزهر في مختلف ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء المعاهد والمجمعات التعليمية المتكاملة يمثل استثمارًا في بناء الإنسان، ويعكس حرص الأزهر على الوصول بخدماته التعليمية إلى أبنائه في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنشآت التعليمية ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور ويدعم رسالة الأزهر التعليمية والتربوية.

وأشاد اللواء خالد مجاور بدور الأزهر الشريف في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مؤكدًا أن افتتاح المجمعين الأزهريين يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم بشمال سيناء، ويوفر لأبناء المحافظة منشآت تعليمية متكاملة وإمكانات تساعدهم على تحصيل العلم في بيئة مناسبة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والأزهر الشريف لدعم العملية التعليمية والتوسع في الخدمات المقدمة لأبناء شمال سيناء.

وعقب الافتتاح، تفقد الشيخ ايمن عبد الغني، يرافقه قيادات الأزهر والمحافظة، المجمعين الأزهريين، واطلعوا على التجهيزات والإمكانات التعليمية، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذه المنشآت وحسن استثمار إمكاناتها بما يخدم الطلاب ويدعم العملية التعليمية.