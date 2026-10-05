قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.7 مليون دولار| موقف ياسر إبراهيم من الانتقال إلى بيراميدز.. تفاصيل
حملات رقابية على الأسواق.. قرار عاجل من التموين بشأن أسعار الخبز الحر
بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين
وزير النقل مهنئا الرئيس السيسي بانتصار أكتوبر: ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري
زيلينسكي: مسيرات روسية استهدفت سفينة اندلعت فيها النيران في البحر الأسود
ولي الأمر برأها.. القبض على المتهمة بالتعدي على طفل في الإسماعيلية
يمنح الكرة الذهبية لمدربه.. سباليتي يشيد بمحمد صلاح
زيادة أسعار الذهب في منتصف التعاملات
الوزراء: مصر ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية
«أسوشيتد برس»: جنود و عائلات قتلى تطالب الجيش الأمريكي بكشف ملابسات هجوم إيراني بمسيّرة في الكويت
الداخلية تضرب البؤر الإجرامية.. مصرع 8 عناصر وضبط مخدرات وأسلحة بـ152 مليون جنيه
ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر في اليوم العالمي للمعلم: أنتم حصن الأزهر في بناء الإنسان

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
عبد الرحمن محمد

وجه الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، رسالة تقدير واعتزاز إلى معلمي ومعلمات الأزهر، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مشيدًا بما يقدمونه من جهود في تعليم الطلاب وتشكيل عقولهم وبناء شخصياتهم.

وقال وكيل الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن معلمي ومعلمات الأزهر الشريف يحملون رسالة عظيمة، ويؤدون دورًا مهمًا في تشكيل عقول الأبناء وتهذيب نفوسهم، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والأخلاق في وجدانهم.

وأشار إلى أن ما يقدمه المعلمون من علم وقدوة وعطاء يمثل دورًا أصيلًا في إعداد أجيال تعتز بدينها، وتخلص لوطنها، وتدرك مسؤوليتها تجاه مجتمعها.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يثق فيما يبذله المعلمون من جهد وإخلاص، مشيرًا إلى أن أثر هذا العطاء سيظل ممتدًا في الأبناء وفي مسيرة الأزهر ورسالته.

وأضاف أن المعلمين يمثلون أحد أهم ركائز مؤسسة الأزهر العريقة، وحصنها المتقدم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

واختتم وكيل الأزهر رسالته بالدعاء للمعلمين، قائلًا: «أسأل الله أن يعينكم على أداء رسالتكم، وأن يبارك في علمكم وعطائكم، ويجزيكم خير الجزاء عما تقدمونه لأبنائنا ولأزهرنا ووطننا العزيز».

وفي سياق آخر شهد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، احتفالية منطقة شمال سيناء الأزهرية بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، بحضور عدد من قيادات المنطقة والعاملين بها وطلاب المعاهد الأزهرية.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات في سبيل استعادة أرض الوطن وصون مقدراته.

اليوم العالمي للمعلم أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الأزهر الشريف معلمو الأزهر التعليم الأزهري أحمد الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترديد الأذكار

هل الذكر بالقلب دون تحريك الشفتين له ثواب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يهنئ الرئيس السيسي وأبطال القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض ملامح إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027 – 2030

الأنبا توماس عدلي

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر "مواجهة خطاب الكراهية من أجل تعزيز الكرامة الإنسانية"

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد