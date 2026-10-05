وكيل الأزهر في اليوم العالمي للمعلم: أنتم حصن الأزهر في بناء الإنسان

وجه الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، رسالة تقدير واعتزاز إلى معلمي ومعلمات الأزهر، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مشيدًا بما يقدمونه من جهود في تعليم الطلاب وتشكيل عقولهم وبناء شخصياتهم.

وقال وكيل الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن معلمي ومعلمات الأزهر الشريف يحملون رسالة عظيمة، ويؤدون دورًا مهمًا في تشكيل عقول الأبناء وتهذيب نفوسهم، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والأخلاق في وجدانهم.

وأشار إلى أن ما يقدمه المعلمون من علم وقدوة وعطاء يمثل دورًا أصيلًا في إعداد أجيال تعتز بدينها، وتخلص لوطنها، وتدرك مسؤوليتها تجاه مجتمعها.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يثق فيما يبذله المعلمون من جهد وإخلاص، مشيرًا إلى أن أثر هذا العطاء سيظل ممتدًا في الأبناء وفي مسيرة الأزهر ورسالته.

وأضاف أن المعلمين يمثلون أحد أهم ركائز مؤسسة الأزهر العريقة، وحصنها المتقدم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

واختتم وكيل الأزهر رسالته بالدعاء للمعلمين، قائلًا: «أسأل الله أن يعينكم على أداء رسالتكم، وأن يبارك في علمكم وعطائكم، ويجزيكم خير الجزاء عما تقدمونه لأبنائنا ولأزهرنا ووطننا العزيز».

وفي سياق آخر شهد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، احتفالية منطقة شمال سيناء الأزهرية بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، بحضور عدد من قيادات المنطقة والعاملين بها وطلاب المعاهد الأزهرية.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات في سبيل استعادة أرض الوطن وصون مقدراته.