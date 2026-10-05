إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية

حصلت الدكتورة هبة علي سعودي، أستاذ التأثير الإشعاعي بكلية العلوم (بنات) جامعة الأزهر، ووكيلة كلية علوم الرياضة، على المركز 31 عالميًا، والمركز السادس على مستوى جمهورية مصر العربية، في تخصص "المواد النووية والآثار الإشعاعية" (Nuclear Materials and Radiation Effects)، وفقًا لتصنيف "Top1000 Scholar" الموثق لعام 2026.

وقد أظهرت نتائج التصنيف تميزها الأكاديمي والبحثي الاستثنائي؛ حيث جاءت ضمن أفضل 0.51% من العلماء عالميًا، بتسجيل درجة تأثير بلغت 98.21، ومؤشر هيرش (H-Index) قدره 23.

وأكدت جامعة الأزهر إن هذا الإنجاز المشرف يعكس مكانة المرأة الأزهرية، وقدرتها على المنافسة والتميز في المحافل العلمية الدولية، ويؤكد كفاءة الكوادر البحثية بجامعة الأزهر.