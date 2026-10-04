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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة الأزهر: حريصون على ترجمة توصيات الرئيس بدعم الموهوبين إلى واقع ملموس

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور أحمد كشك، إطلاق مبادرة " تبني الموهوبين والمبتكرين " لاكتشاف ورعاية وتبني الطلاب الموهوبين والمبتكرين بالجامعة.

وقال الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة - في بيان اليوم - إن المبادرة تأتي انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه الأخير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة والذي عرض خلاله الوزير جهود الوزارة في دعم ورعاية الطلاب المبتكرين والموهوبين في كافة مؤسسات التعليم العالي المصرية، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر على ترجمة التوصيات إلى واقع عملي ملموس من خلال برامج ومبادرات تعدها جامعة الأزهر لدعم الموهوبين والمبتكرين من الطلاب والطالبات.

وأضاف الدكتور محمود صديق أن كليات الجامعة لديها العديد من المواهب والكفاءات الطلابية والتي تبدو جليًا خلال الأنشطة العملية والتدريبية في كلياتهم، ومن مشاريع تخرجهم الابتكارية والطموحة بمختلف التخصصات، مستشهدًا بما استطاع طلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة ابتكاره، وهي سيارة "الجولف كار" الكهربائية، والتي كانت ضمن المشروعات المشاركة في معرض الأزهر الطلابي للابتكارات الهندسية، بمشاركة 100 مشروع وتمثيل أكثر من 25 جامعة مصرية، إضافة إلى مشروع آخر لاقي صدى واسعًا في الأوساط الأكاديمية وهو ابتكار "روبوت" لمراقبة الكائنات البحرية ورصد النفايات.

وأوضح الدكتور أحمد كشك، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب أن المبادرة تأتي في إطار التحرك المبكر لجامعة الأزهر لتحويل التوجيهات والرؤى بشأن الاهتمام بالطلاب الموهوبين والمبتكرين بمؤسسات التعليم العالي، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لبحث سبل وآليات رعاية الطلاب المبتكرين والموهوبين.

وأضاف «كشك» أن أولى هذه الخطوات العملية للمبادرة ستبدأ بإطلاق حصر إلكتروني شامل للمواهب الأزهرية من خلال تدشين رابط إلكتروني مخصص لطلاب وطالبات الجامعة، يتيح لهما تسجيل بياناته ومجال موهبته وتميزه، إلى جانب ما حققه من إنجازات أو مراكز أو مشاركات على المستويات المحلية والعربية والإفريقية والدولية.

ولفت إلى أن هذه المرحلة الأولى تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة للطلاب الموهوبين والمبتكرين والمتميزين بجامعة الأزهر، تتضمن تصنيفًا دقيقًا للمواهب في مختلف المجالات العلمية والابتكارية والتكنولوجية والثقافية والأدبية والفنية والرياضية وغيرها، بما يتيح التعرف على أصحاب المواهب والوصول إليهم ووضع برامج مناسبة لرعايتهم وتأهيلهم وصقل قدراتهم.

وفي السياق ذاته، أعلن كشك استعداد الإدارة العامة لرعاية الطلاب لتدشين «ملتقى المواهب الأزهرية» خلال العام الدراسي 2026/2027م، ليكون منصة جامعة لاكتشاف وعرض وتكريم النماذج الطلابية المتميزة، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة للظهور والانضمام إلى منظومة الرعاية بالجامعة.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين في الاشتراك بالمبادرة تسجيل بياناتهم على هذا الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzQAJNQcq0zjH8w5k6sdEzS_fw4aGjCfiDsmpERrLNRWkK3w/viewform?usp=publish-editor

وتطلَق المبادرة برعاية الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تأكيدًا لحرص جامعة الأزهر على تبني توجهات الدولة ومن بينها تنفيذ منظومة مؤسسية ومستدامة لرعاية الموهوبين والمبتكرين.

الدكتور محمود صديق جامعة الأزهر توجهات الدولة

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