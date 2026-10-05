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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يشهد احتفالية منطقة شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

وكيل الازهر وسط الطلاب
وكيل الازهر وسط الطلاب
عبد الرحمن محمد

شهد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، احتفالية منطقة شمال سيناء الأزهرية بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، بحضور عدد من قيادات المنطقة والعاملين بها وطلاب المعاهد الأزهرية.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات في سبيل استعادة أرض الوطن وصون مقدراته.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، ونموذجًا خالدًا في التضحية والفداء، مشيرًا إلى أهمية أن يتعرف أبناؤنا على صفحات التاريخ المضيئة، وأن يستلهموا منها قيم العطاء والمسؤولية والانتماء للوطن.

جهود منطقة شمال سيناء الأزهرية

وأشاد فضيلته بجهود منطقة شمال سيناء الأزهرية وإدارة رعاية الطلاب في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم، إلى جانب دورها في دعم مواهبهم وقدراتهم المختلفة.

وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي قدمها طلاب المعاهد الأزهرية، احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر، وتعبيرًا عن اعتزازهم بتاريخ وطنهم وبطولات أبنائه.

منطقة شمال سيناء الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر طلاب المعاهد الأزهرية ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

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