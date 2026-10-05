شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني وصادق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي استعادت خلالها مصر أرضها وكرامتها.

وأكد شيخ الأزهر أن حرب أكتوبر المجيدة تمثل ملحمة عسكرية ووطنية خالدة، سطَّر خلالها الجندي المصري ببسالته وإقدامه صفحات مضيئة في التاريخ، وبرهن للعالم أجمع على أن العزيمة الصادقة والإيمان الراسخ قادران على دحر المحتل، واسترداد الحقوق المغتصبة، وصون تراب الوطن.

واستحضر الإمام الأكبر في هذه الذكرى المجيدة تضحيات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ورفعةً لرايته، مؤكدًا أن استقرار الأوطان وصون مقدراتها يقتضيان دائمًا استحضار روح هذا النصر.

وسأل شيخ الأزهر المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يديم على البلاد أمنها وسلامتها واستقرارها.

وزير الأوقاف يقدم التهنئة للرئيس السيسي

ومن جانبه تقدّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية، وإلى الشعب المصري العظيم، داعيًا الله -عز وجلّ- أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وجيشها وسائر مؤسساتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمد لها في أسباب التقدم والازدهار.

وإذ تستحضر الوزارة وجميع منسوبيها ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فإنها ستظل شاهدًا خالدًا على بسالة القوات المسلحة المصرية، وعظمة تضحيات رجالها، وقوة إرادة الشعب المصري وتلاحمه مع قيادته وجيشه.