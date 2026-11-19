قالت الدكتورة سمر كشك، الاستشاري النفسي، إن طريقة استقبال الوالدين لكلام الطفل ورد فعلهما تجاه ما يقوله تؤثر بشكل كبير على استمراره في الحديث معهما أو إخفاء بعض التفاصيل.

وأضافت خلال برنامج “صباحك مصري” أن رد الفعل القوي من الأم أو الأب قد يدفع الطفل إلى عدم استكمال كلامه أو تغيير بعض تفاصيل القصة خوفًا من العقاب أو التعنيف، فعلى سبيل المثال، إذا جاء الطفل ليحكي أن شخصًا تنمر عليه أو قال له كلمة غريبة لم يفهمها، ووجد من والديه صراخًا وانفعالًا ومبالغة في رد الفعل، فقد يخفي بقية ما حدث خوفًا من رد فعلهما.

وأكدت أن الأم تحتاج إلى التحكم في أعصابها وإظهار الهدوء أمام طفلها، حتى لو كانت من داخلها تشعر بالغضب أو القلق، لأن الانفعال الشديد قد يجعل الطفل لا يحكي مرة أخرى، حتى لو لم يغير تفاصيل القصة في المرة الأولى، فقد يقرر أن رد فعل أمه أو أبيه قوي للغاية، وبالتالي من الأفضل ألا يخبرهما بما يحدث معه.

وحذرت من أن الأمر قد يصل إلى إفساد علاقة الطفل بأصدقائه والمحيطين به، إذا تدخل الوالدان بطريقة انفعالية، مثل الذهاب إلى أهل أصدقائه أو الصراخ في الأطفال أو إجراء تحقيق في الواقعة، ما قد يضع الطفل في موقف محرج ويؤثر على علاقاته في المدرسة أو النادي.

وشددت على أهمية بناء جو من الود والثقة بين الوالدين والأبناء، والتعامل بهدوء مع المواقف التي يحكيها الطفل، مع توضيح السلوك الصحيح له أكثر من مرة، وعدم الملل أو الاستعجال في فهمه، لأن الطفل سيتعلم مع الوقت.

وأضافت أن تأخر الوالدين في توصيل المعلومات الصحيحة إلى الأبناء قد يجعلهم يحصلون عليها من مصادر أخرى، مؤكدة أهمية شرح المعلومات لهم داخل إطار العلاقات الواقعية والحقيقية وبما يتناسب مع أعمارهم.

ولفتت إلى أن الأطفال أصبحوا أكثر انفتاحًا على العالم ويشاهدون أشياء كثيرة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية أو الأشخاص الذين يتواصلون معهم، وقد يتعاملون مع أشخاص لديهم ثقافات وأفكار وطرق تربية مختلفة، ما قد يعرضهم لأفكار دخيلة، ولذلك من المهم أن يحرص الوالدان على توعية أبنائهم وتأمينهم من البداية.