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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري طب نفسي يوضح علامات التغيرات النفسية ومتى تحتاج إلى تدخل متخصص

استشاري طب نفسي يوضح علامات التغيرات النفسية ومتى تحتاج إلى تدخل متخصص
استشاري طب نفسي يوضح علامات التغيرات النفسية ومتى تحتاج إلى تدخل متخصص
شيماء جمال

قال الدكتور محمد العجمي، المدير الأسبق للمكتب الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن التغيرات المزاجية قد تحدث لدى بعض الأشخاص بصورة طبيعية، لكن المشكلة تبدأ عندما يتغير نمط التصرفات بصورة حادة ومفاجئة، مع استمرار هذا التغير وتزايده بمرور الوقت، وهو ما يستدعي الانتباه والتدخل المتخصص.

وأضاف العجمي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن من العلامات المهمة أيضًا تراجع قدرة الشخص على أداء مهامه المعتادة، موضحًا أن الشخص الذي كان منتظمًا في دراسته أو يؤدي عمله بصورة جيدة، ولديه مسؤوليات تجاه أسرته، قد يتراجع فجأة عن أداء هذه المهام دون أسباب واضحة.

وأشار إلى أن هذا التراجع قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة نفسية تتفاقم مع الوقت، وتحتاج إلى تدخل متخصص لإيقاف التدهور وإعادة الأمور إلى طبيعتها، من خلال التعامل مع الحالة على أسس علمية سليمة.

وأكد أن التشخيص الصحيح يبدأ بالانتباه إلى طبيعة الشخص المعتادة، ثم ملاحظة مدى اختلاف سلوكه عنها، خاصة إذا كان التغير حادًا ومستمرًا ويؤثر في حياته اليومية وقدرته على أداء مسؤولياته.

طب نفسي التغيرات النفسية الإدمان محمد العجمي الطب النفسي

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