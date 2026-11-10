أستاذ طب نفسي: فطرة المجتمع المصري في رعاية كبار السن بدأت تتراجع تدريجيًا

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن فطرة المجتمع المصري كانت تقوم على العناية بكبار السن، لكن هذه القيمة بدأت تتراجع تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح هشام رامي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جميع الأبحاث تشير إلى أهمية بقاء المسن داخل أسرته وبجوار أقاربه، مؤكدًا أن اللجوء إلى دور المسنين يجب أن يكون في أضيق الحدود وأقصر وقت ممكن.

وأضاف هشام رامي أن المجتمع يجب أن يحرص على البقاء بجوار كبار السن، قائلًا إن الاستثمار فيهم هو استثمار في النفس، مشددًا على ضرورة أن تصبح هذه القيمة من المبادئ الأساسية للمجتمع، حتى تنتقل من الجيل الحالي إلى الأجيال القادمة، وأشار إلى أن كبار السن يُعدون من أكثر الفئات تعرضًا للعزلة الاجتماعية، ما يستدعي الاهتمام بهم وتعزيز التواصل معهم، والحفاظ على وجودهم وسط أسرهم وأقاربهم.