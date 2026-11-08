استشاري صحة نفسية: الخيانة من أبرز أسباب الطلاق.. و60% من حالات الانفصال بسبب الخيانة الإلكترونية

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الخيانة الزوجية تمثل خروجًا عن الإطار الشرعي والأخلاقي للعلاقة الزوجية، موضحًا أن الزواج الثاني للرجل إذا تم وفقًا للشروط والضوابط الشرعية، فإنه يختلف عن الخيانة الزوجية.

وقال وليد هندي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك دراسات نفسية تناولت تأثير الزواج الثاني على الزوجة الأولى، موضحًا أن بعض الرجال قد يشعرون بتأنيب الضمير تجاه زوجاتهم بعد الزواج مرة أخرى، وهو ما قد يدفعهم إلى زيادة الاهتمام بالزوجة الأولى ومحاولة إرضائها وتلبية احتياجاتها.

وتابع استشاري الصحة النفسية أن الخيانة الزوجية قد تكون سببًا رئيسيًا في انهيار العلاقة بين الزوجين، وقد تصل تداعياتها إلى وقوع الطلاق، نتيجة فقدان الثقة وصعوبة استعادة الاستقرار الأسري.

وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار إلى وجود نحو ربع مليون حالة طلاق في مصر، مؤكدًا أن الخيانة تأتي ضمن الأسباب المرتبطة بانتهاء العلاقات الزوجية، مؤكدا أن نقيب المأذونين، قد أكد أن الخيانة الإلكترونية تمثل سببًا في نحو 60% من حالات الطلاق، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد العلاقات الافتراضية.