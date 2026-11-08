قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
ترامب: إسرائيل ما كانت لتبقى لولا ضربات قاذفات B-2 للمنشآت النووية الإيرانية
دعاء الفجر المستجاب.. أدعية الفجر المكتوبة لقضاء الحوائج وزوال الهموم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري صحة نفسية: الخيانة من أبرز أسباب الطلاق.. و60% من حالات الانفصال بسبب الخيانة الإلكترونية

الطلاق
الطلاق
محمود محسن

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الخيانة الزوجية تمثل خروجًا عن الإطار الشرعي والأخلاقي للعلاقة الزوجية، موضحًا أن الزواج الثاني للرجل إذا تم وفقًا للشروط والضوابط الشرعية، فإنه يختلف عن الخيانة الزوجية.

وقال وليد هندي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك دراسات نفسية تناولت تأثير الزواج الثاني على الزوجة الأولى، موضحًا أن بعض الرجال قد يشعرون بتأنيب الضمير تجاه زوجاتهم بعد الزواج مرة أخرى، وهو ما قد يدفعهم إلى زيادة الاهتمام بالزوجة الأولى ومحاولة إرضائها وتلبية احتياجاتها.

وتابع استشاري الصحة النفسية أن الخيانة الزوجية قد تكون سببًا رئيسيًا في انهيار العلاقة بين الزوجين، وقد تصل تداعياتها إلى وقوع الطلاق، نتيجة فقدان الثقة وصعوبة استعادة الاستقرار الأسري.

وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار إلى وجود نحو ربع مليون حالة طلاق في مصر، مؤكدًا أن الخيانة تأتي ضمن الأسباب المرتبطة بانتهاء العلاقات الزوجية، مؤكدا أن نقيب المأذونين، قد أكد أن الخيانة الإلكترونية تمثل سببًا في نحو 60% من حالات الطلاق، في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد العلاقات الافتراضية.

الدكتور وليد هندي الصحة النفسية الضوابط الشرعية الخيانة الزوجية الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| قافلة دعوية من الأزهر.. بروتوكول تعاون مع التنمية المحلية والتضامن.. وخدمات طبية بالمستشفيات الجامعية

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| تمويل 249 مشروعا من خلال مشروعك.. وانطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب عمال دفعة الإمام حسن العطار

نقل المصابين للمستشفى

مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ودراجة نارية بزراعي المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد