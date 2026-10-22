وليد هندي: الشائعات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 113%

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الشائعات التي تنتشر داخل المجتمعات تكون موجهة وتستهدف فئات بعينها، مشيرًا إلى أنها تختلف تمامًا عن الأخبار الكاذبة.



وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الشائعات لها محطات وآليات محددة، موضحًا أنها تؤثر في ثقة الإنسان بنفسه أولًا، قبل أن تمتد آثارها إلى زعزعة ثقته في المجتمع المحيط به.



وأوضح استشاري الصحة النفسية أن انتشار الشائعات قد يجعل الشخص غير قادر على الشعور بالإنجازات، ويدخله في حالة من الضبابية النفسية والاكتئاب، فضلًا عن شعوره بالهزيمة وعدم الإحساس بأي تقدم.



وأشار هندي إلى أن الشائعات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 113%، لافتًا إلى رصد 21 ألف شائعة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما ارتفعت الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيفًا لنشر الشائعات التي تستهدف إحباط المواطنين وإثارة المشكلات بينهم، مؤكدًا أن الشائعات قد تُستخدم وسيلةً لإضعاف الشعوب والنيل من تماسكها.