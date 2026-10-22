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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إطلاق شات EGYPT.. كل ما تريد معرفته عن منصة مواجهة الشائعات ورابط الوصول

الشائعات
الشائعات
قسم الخدمات

في خطوة استباقية لتعزيز إتاحة المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية ومحاربة الشائعات والمحتوى المضلل، أُعلن رسمياً عن إطلاق المنصة الرقمية والتفاعلية الموحدة "شات EGYPT"، وذلك ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026".

​وتأتي هذه الخطوة لتشكل نموذجاً مؤسسياً متكاملاً يعتمد على التقنيات الحديثة لسرعة رصد الشائعات، والتحقق منها، والرد عليها في التوقيت المناسب وقبل اتساع نطاق تداولها.

استطلاع: وسائل التواصل تعمق انتشار الشائعات وتهدد الديمقراطية

​ركائز وأقسام المنصة

و​صُممت المنصة لتكون أداة شاملة تخدم المواطن وصانع القرار على حد سواء، حيث تتكون من 4 أقسام رئيسية:

​ركن الأخبار: لمتابعة المستجدات والأخبار الرسمية بدقة.

​ركن التوعية: لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات وكيفية التعامل معها.

​ركن الإحصائيات: لعرض البيانات والمعلومات المؤكدة بالأرقام.

​ركن استفسارات المواطنين: لتلقي التساؤلات والرد عليها بمعلومات موثوقة.

الأوقاف: نشر الشائعات سلوك مرفوض يسهم في تضليل الناس

​تقنيات متطورة وتكامل مؤسسي

و​تعتمد "شات EGYPT" على منظومة ذكاء اصطناعي متطورة قادرة على تحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وربطها بالسياق الزمني والمعلوماتي الصحيح لاكتشاف التلاعب والتضليل مبكراً. 

وقد تم إدراج أكثر من 21 ألف عنصر بياني على المنصة حتى الآن، فضلاً عن التصريحات اليومية للمسؤولين في وسائل الإعلام.

​كما ترتكز المنصة على نظام عمل لا مركزي يحقق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات، بحيث تتولى كل جهة رسمية إدراج بياناتها المعتمدة لضمان سرعة وحدّة الرد وتصحيح المتداول.

حروب الشائعات

​رابط الوصول للمنصة

و​في إطار حرص الدولة على تسهيل الوصول للمعلومة الموثقة، يمكن للمواطنين والمتابعين الدخول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها عبر الرابط التالي: رابط منصة شات EGYPT

إطلاق منصة "شات EGYPT" لمواجهة الشائعات

  • منصة "شات EGYPT" أداة ذكية للتحقق من المعلومات وتعزيز إتاحة الحقيقة من مصدرها الرسمي، مشيرًا إلى أن أبرز المعلومات حول المنصة شملت ما يلي:
  • تم إطلاق المنصة ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، باعتبارها أكبر منصة رقمية وتفاعلية موحدة لمواجهة الشائعات باستخدام الذكاء الاصطناعي
الشائعات
  • تمثل المنصة أداة متكاملة لرصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، اعتمادًا على منهج مؤسسي يضمن إتاحة المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي وفي التوقيت المناسب
  • تضم المنصة 4 أقسام رئيسية، هي: ركن الأخبار، والتوعية، والإحصائيات، واستفسارات المواطنين
  • تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وربطها بالسياق الزمني والمعلوماتي الصحيح، بما يساعد على اكتشاف المحتوى المضلل والتلاعب بالمعلومات مبكرًا
  • تم إدخال أكثر من ٢١ ألف عنصر بياني على المنصة حتى الآن، بالإضافة إلى التصريحات اليومية للمسؤولين في وسائل الإعلام
  • تعتمد المنصة على التكامل والتنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات والمحافظات، من خلال نظام عمل لا مركزي يتيح لكل جهة رسمية إدراج البيانات والمعلومات المعتمدة الخاصة بها وفقًا لاختصاصاتها، بما يضمن سرعة تصحيح المعلومات المتداولة.
الشائعات
  • "شات EGYPT".. خطوة جديدة نحو سرعة رصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، بما يحد من انتشارها قبل اتساع نطاق تداولها
الشائعات شات EGYPT منصة شات EGYPT منتدى مصر 2026 مواجهة الشائعات موقع شات EGYPT

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