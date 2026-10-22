2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

​في خطوة جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لـ المعاشات رسميًا ليصل إلى 2080 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من شهر يناير المقبل (2027).

​جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر، والتي شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة آليات تطوير شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.

​مستفيدو الحد الأدنى وأرقام رسمية

و​أوضحت بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قرار رفع الحد الأدنى سيستفيد منه نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، في إطار حرص الدولة على تضييق الفجوة الدخلية وتقديم دعم مباشر ومستدام للمتقاعدين الذين يتقاضون الحد الأدنى.

​وفي ذات السياق، أشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين يبلغ نحو 11.5 مليون مواطن، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم حالياً نحو 13.8 مليون مواطن، مما يعكس حجم المنظومة التأمينية وتوسعها المستمر.

​ارتباط المعاش بالأجر التأميني ومدة الاشتراك

​وفي معرض شرحه لفلسفة احتساب المعاشات، أكد اللواء جمال عوض أن منظومة التأمينات الاجتماعية هي منظومة حماية تأمينية ممولة، تعتمد قيمتها بشكل أساسي على قيمة الأجر التأميني ومدة الاشتراك في النظام.

​وأوضح أن الحد الأدنى الجديد البالغ 2080 جنيهًا يرتبط بالحالات التي استوفت الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني المحددة بـ15 عامًا، على أساس أجر اشتراك يبلغ 2700 جنيه، مشددًا على أن استمرار جهود الإصلاح المالي والإداري يهدف إلى ضمان استدامة أموال التأمينات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دائم.

​منحة الزواج 2026

وتبرز "منحة الزواج" كإحدى المزايا الهامة التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للفتيات المستحققات للمعاش عند إقدامهن على الزواج.

​قيمة الدعم وشروط الاستحقاق

و​تُصرف المنحة بمبلغ يعادل معاش سنة كاملة (12 شهرًا)، وتُصرف دفعة واحدة وفقًا لقيمة المعاش في شهر الزواج.

​وتستحق هذه المنحة الفتيات والفتيات الشقيقات المستحقات للمعاش، اللاتي يتوقف صرف المعاش لهن بسبب الزواج، بشرط أساسي وهو عدم الحصول على المنحة سابقًا.

​خطوات وطريقة الصرف

و​للحصول على المنحة، يجب اتباع الخطوات التالية:

​التوجه مباشرة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

​تقديم طلب صرف المنحة مع استكمال الاستمارة رقم 8 وتقديم المستندات المطلوبة.

​مهلة هامة لسقوط الحق

و​يجب الانتباه جيدًا إلى أن القانون حدد مهلة زمنية محددة؛ حيث يجب تقديم طلب الصرف خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإلا يسقط الحق في الحصول على المنحة نهائيًا.