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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية لوجه بحري.. جدول المواعيد

قطارات
قطارات
قسم الخدمات

​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة تشغيل خاصة تتضمن تسيير رحلات خصوصية واستثنائية إضافية، وتعديل مواعيد بعض القطارات؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر من وإلى مدينة طنطا، واستيعاب كثافة الركاب خلال يومي الخميس والجمعة (الموافقين 22 و23 أكتوبر 2026).

و​تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتسهيل التنقل بين محافظات الوجه البحري ودعم خطوط الحركة خلال أيام الذروة.

مواعيد القطارت

​أولاً: الرحلات المخصوصة الجديدة (تهوية ديناميكية)

و​تتضمن الخطة تشغيل عدداً من القطارات المخصوصة الجديدة خلال يومي 22 و23 أكتوبر 2026 وفق المواعيد التالية:

​القطار رقم 3001 (القاهرة / طنطا): يعمل يوم 22 أكتوبر فقط؛ حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:30 ويصل طنطا الساعة 18:50.

​القطار رقم 3003 (طنطا / الإسكندرية): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 09:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:00.

​القطار رقم 1117 (طنطا / الزقازيق): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50.

​القطار رقم 1118 (الزقازيق / طنطا): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35.

​القطار رقم 1119 (طنطا / المنصورة): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30.

قطارت السكة الحديد

​القطار رقم 1120 (المنصورة / طنطا): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15.

​ثانياً: التشغيل الاستثنائي ليوم الجمعة

​كما قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات التي اعتادت التوقف عن العمل يوم الجمعة، وذلك بشكل استثنائي يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 طبقاً لجداولها الحالية، وتشمل:

​قطارات (2 / 31) تهوية ديناميكية: الإسكندرية / القاهرة والعكس.

​قطارات (227 / 230) ركاب: طنطا / الزقازيق والعكس.

​القطار رقم (297) إكسبريس: طنطا / المنصورة.

​القطار رقم (48) ركاب: المنصورة / طنطا.

​قطارات (540 / 545) ركاب: طنطا / منوف / القاهرة والعكس.

​قطارات (465 / 466) ركاب: طنطا / قلين / دمنهور والعكس.

مواعيد قطارت السكة الحديد خلال فترة حظر التجول

​ثالثاً: تعديل مواعيد قيام بعض القطارات

​في السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تعديل مواعيد قيام قطارين خلال ليلة (22 / 23 أكتوبر 2026) كالتالي:

​القطار رقم 560 (ركاب طنطا / منوف): تم تأخير موعد قيامه ليصبح الساعة 02:00 صباحاً بدلاً من الساعة 23:30.

​القطار رقم 505 (ركاب طنطا / قلين): تم تأخير موعد قيامه ليصبح الساعة 03:10 فجراً بدلاً من الساعة 00:20.

​تعليمات هامة للجمهور

مواعيد القطارت

​هذا وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمن، وتجنب التزاحم داخل المحطات والقطارات، مع أهمية التوجه إلى المحطات بوقت كافٍ قبل مواعيد السفر المقررة، متمنيةً لجميع الركاب رحلات آمنة ومميزة.

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