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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خدمات المرور.. كيف تنقل ملكية سيارتك «أونلاين» 2026؟

المرور
المرور
قسم الخدمات

​في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، شهدت خدمات المرور قفزة نوعية تهدف إلى إنهاء عصر الطوابير الطويلة والزحام داخل الوحدات.

وتأتي خدمة "نقل ملكية السيارة أونلاين" كواحدة من أبرز الخدمات الإشادة من قِبل ملاك السيارات، حيث تتيح للمواطنين إنجاز جزء كبير من المعاملات من منازلهم عبر الإنترنت.

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و​نستعرض في هذا التقرير الدليل الكامل للخطوات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية نقل الملكية بنجاح وبطريقة قانونية آمنة.

​الخطوة الأولى: البداية من “مصر الرقمية”

و​تبدأ الرحلة بزيارة بوابة مصر الرقمية على شبكة الإنترنت، حيث يتعين على مقدم الطلب تسجيل الدخول بحسابه الشخصي، ثم الدخول إلى قسم خدمات المرور وتقديم "طلب نقل الملكية إلكترونيًا". 

الاستعلام عن مخالفات المرور

وتضمن هذه الخطوة تسجيل البيانات الأولية وتحديد موعد الفحص وتوفير الوقت والمجهود.

​الأوراق والمستندات المطلوبة

و​لضمان قبول الطلب وإتمام الإجراءات دون عوائق، يجب على المشتري والبائع تجهيز المستندات التالية:

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بطاقة الرقم القومي: تُعد بطاقة الرقم القومي السارية للمالك الجديد (المشتري) من أهم وأبرز المستندات المطلوبة لإثبات الشخصية ومحل الإقامة.

سند الملكية: ضرورة توفير عقد البيع المسجل أو مستند نقل ملكية السيارة الرسمي الموثق بالشهر العقاري.

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شهادة براءة الذمة (شهادة المخالفات): استخراج شهادة رسمية تثبت سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة حتى تاريخ البيع لضمان نقلها "نظيفة" للمالك الجديد.

​الإجراءات الميدانية ووحدة المرور

و​بعد التقديم الإلكتروني وتجهيز الأوراق، تأتي مرحلة الخطوات التنفيذية على أرض الواقع:

حالة المرور اليوم

إجراء الفحص الفني: توجه المركبة إلى وحدة المرور المختصة لإجراء الفحص الفني الفعلي؛ وذلك للتأكد من مطابقة بيانات السيارة (رقم الشاسيه والموتور) مع البيانات المسجلة في الأوراق الرسمية.

سداد الرسوم واستكمال الإجراءات: في الخطوة الأخيرة، يتم سداد الرسوم المقررة لنقل الملكية واستخراج رخصة القيادة الجديدة باسم المالك الجديد من داخل وحدة المرور المختصة.

وحدات المرور

​ويُنصح دائمًا بالتأكد من سريان بطاقة الرقم القومي، وسداد أي مخالفات مرورية مبكرًا عبر النيابة العامة أو بوابة مصر الرقمية قبل البدء في إجراءات نقل الملكية، وذلك لضمان إنهاء المعاملة في أسرع وقت ممكن وبأقل مجهود.

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