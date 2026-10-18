خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين.. الشروط والاستلام

أتاحت وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع قطاع الأحوال المدنية الرسمي لتوفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني إلا في حالات الاستلام (أو لتوصيلها للمنزل مباشرة).

​وفيما يلي الخطوات التفصيلية والشروط اللازمة لاستخراج البطاقة إلكترونياً:

​أولاً: الشروط وضوابط الاستخراج أونلاين

​نوع الطلب: الخدمة متاحة في الغالب لتجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد / بدل تالف (بشرط عدم وجود تغييرات جذرية في البيانات الأساسية مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة تتطلب تقديم مستندات ورقية مطولة ومراجعة فورية).

​تطابق البيانات: يجب أن تكون البيانات المراد تعديلها (إن وجدت) مثبتة رسمياً لدى الجهات الحكومية المختصة.

​ثانياً: خطوات الاستخراج عبر الإنترنت

​الدخول إلى المنصة الرسمية:

​توجه إلى بوابة مصر الرقمية (digital.gov.eg) أو الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية.

​تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد:

​قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المرتبط بحسابك الشخصي، أو أنشئ حساباً جديداً بكلمة مرور.

​اختيار خدمات الأحوال المدنية:

​من قائمة الخدمات الرئيسية، اختر "الاحوال المدنية".

​تحديد الخدمة المطلوبة:

​اختر نوع الطلب المناسب لك (مثل: تجديد بطاقة رقم قومي أو إصدار بدل فاقد/تالف لبطاقة الرقم القومي).

​إدخال البيانات المطلوبة:

​أدخل البيانات الشخصية بدقة (الرقم القومي، الاسم، بيانات محل الإقامة الحالي، الوظيفة، الحالة الاجتماعية، وغيرها حسب المطلوب في الاستمارة الإلكترونية).

​تحديد عنوان الاستلام:

​أدخل العنوان بالتفصيل الذي ترغب في استلام بطاقتك الجديدة عليه (حيث يتم شحنها إلى باب المنزل).

​سداد الرسوم إلكترونياً:

​اختر طريقة الدفع المناسبة (بطاقة ائتمانية، ميزة، أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة)، وسدد رسوم الخدمة وشحن البطاقة.

​ثالثاً: رسوم ومدة الاستلام

​مواعيد التسليم: تستغرق طباعة البطاقة وتوصيلها للمنزل عادةً مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام عمل من تاريخ قبول الطلب وسداد الرسوم.

​الرسوم: تختلف قيمة الرسوم بناءً على نوع الخدمة (عادية أو فورية/عاجلة في بعض النوافذ) مضافاً إليها رسوم خدمة البريد والتوصيل المنزلي.

​الخطوات والشروط الكاملة للاستعلام عن الأحكام الجنائية وأحكام الأسرة

و​في إطار خطط الدولة الشاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، تواصل منصة «مصر الرقمية» تقديم خدماتها الإلكترونية المتاحة للمواطنين على مدار الساعة، والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتخفيف التكدس عن الجهات القضائية والشرطية، وتأتي في مقدمة هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية وقضايا محاكم الأسرة بكل سهولة ويسر.

​خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية

​تتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة ضدهم أو المتابعة القضائية إلكترونياً، وذلك من خلال الخطوات التالية:

​الدخول على الموقع الرسمي لمنصة «مصر الرقمية» عبر المتصفح.

​تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي (الرقم القومي وكلمة المرور)، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابق.

​اختيار تبويب «القضايا» من قائمة الخدمات المتاحة.